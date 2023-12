Esta vez la suerte llegó a Mieres desde Galicia: un vecino reparte 2,25 millones de la lotería entre familia y amigos

Después de que en 2022 la Lotería de Navidad dejara el Gordo en Mieres y Aller gracias al club de atletismo y la administración Los Collaínos de Moreda, la suerte ha querido regresar a la cabecera del Caudal, aunque de forma muy distinta. Esta vez ha sido un vecino del concejo el que ha repartido el dinero. En concreto, 2,25 millones de euros, o lo que es lo mismo, 18 décimos del segundo premio. Llegaron de Galicia, donde este hombre realizó un viaje y, como venía haciendo en otras ocasiones, compró lotería para repartir e intercambiar con familiares y amigos. Así, entre la parroquia turonesa de Urbiés, donde dejó siete décimos, y la familia de Mieres, con otros 11, hizo que el concejo volviese a estar en el mapa de la suerte lotera.

En Urbiés, un pueblo en la parte de alta del valle de Turón, era complicado encontrar gente por las calles este sábado. Entre sus vecinos, siete familias habían sido agraciadas con 125.000 euros por décimo. Un pueblo que en su momento fue la casa para muchos mineros, y que hoy se resiste a la despoblación con el empuje de los vecinos que todavía quedan. Entre ellos está Cristina González. Junto a su marido y su hijo, fue una de las familias a las que les llegó el billete premiado. "La verdad es que es una alegría muy grande", cuenta desde la ventana de su casa. "Mi marido cambió el décimo por otro, y no contábamos con que nos había tocado nada", confiesa. Su marido, autónomo, estaba trabajando durante el sorteo. Ella también. "A mi marido lo llamó la persona que lo trajo para avisarle de que había tocado, y yo no me lo podía creer", señala esta mujer. El dinero ya tiene destino: "Ahorrar para los estudios de nuestro hijo, tapar algún agujero y darnos algún capricho".

El que todavía no se lo creía era Pablo González Villar. Este joven de 34 años y autónomo de profesión también había cambiado el décimo con el vecino que los trajo. Este sábado estaba en el monte, atendiendo al ganado. "Es una gran alegría, porque es un dinero que viene muy bien", cuenta. Al igual que a sus vecinos, fue el propio "repartidos de la suerte" el que lo avisó. "Si te soy sincero aún no asimilo que tengo ese dinero", señala el joven. Y aunque no ha decidido en que lo gastará, aseguró que "algún capricho nos daremos".

Idéntico fin al que destinará ese dinero Chicho Fernández Gómez. "Siempre traigo un décimo de Ibiza y se lo cambio por el que traiga él de a donde viaje", apunta el presidente de la asociación vecinal "Suárez Corvín", otro de los premiados. "Evidentemente estamos contentos, como para no estarlo con todo este dinero", señala. El hombre que trajo los décimos, que no quiso hablar para este diario, repartió el resto con su familia. Su ojo al coger el número le ha llevado a ser casi el punto de venta que ha repartido más millones en toda Asturias. Su viaje a Galicia seguro que nunca lo olvidará. Sus amigos, familiares y vecinos, tampoco.