Las familias de Sama afectadas por la subida del comedor escolar piden recuperar la cocina propia, "es más económico y más saludable para los neños"

La solución "definitiva" para que el problema de la subida de los costes en los comedores escolares de los colegios José Bernardo de Sama y Vega de Guceo de Turón pasaría, según las familias langreanas, por "recuperar la gestión directa" del comedor. El centro cuenta con cocina, y en otros colegios del concejo -se puso como ejemplo el Turiellos de La Felguera- hay gestión propia, que hace "que los niños coman con más calidad, a mejor precio, están pagando 4,5 euros, con menús muy variados, y consumiendo en el comercio de la zona".

Las familias del José Bernardo -que por la quiebra de la empresa del catering del comedor, con la contratación de una nueva compañía, han visto como el menú sube de 5 a 8,25 euros al día- mantuvieron un encuentro con la diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé. Los padres reiteraron su intención de "seguir pagando los 5 euros" y no asumir la subida. Una diferencia que ya la consejera de Educación, Lydia Espina, afirmó que el Principado no podía asumir legalmente, salvo que los niños que usasen el comedor tuviesen ya becas de transporte. Esta respuesta no ha gustado a las familias del José Bernardo. Tania Carcelén, ejerciendo como portavoz de los padres, afirmó que es "algo vergonzoso. Dice que el comedor es opcional, que solo se podría pagar a quienes están becados con transporte. Pero es que a principios de curso suprimieron muchas de estas becas porque los alumnos no llegaban a la distancia que ellos consideran, porque dicen que esto es una ciudad lineal". "Solo hay 19 becados en el colegio", añadió la portavoz de las familias, que criticó que el servicio de comedor se considere algo "opcional". "¿Dónde está el PSOE abogando por la conciliación familiar? No lo podemos consentir, seguiremos luchando hasta que esta subida la asuma la Consejería. Y si no la asume Lydia Espina, que dijo el lunes que no tienen dinero, unos 17.000 euros, pues tendrá que ser Barbón el que lo saque del Presupuesto, no lo vamos a asumir las familias, que pagaremos lo estipulado: 5 euros", afirmó Carcelén.

Esto, a corto plazo. Con vistas al próximo curso, la solución que ven los padres pasa por recuperar el servicio propio de comedor. "Es una de las cosas que estamos reivindicando también. En el colegio hay cocina, queremos que se haga una gestión propia. Eso supondría que los neños van a comer con más calidad, se va a consumir a los comercios de aquí, de la zona, algo que se necesita cada vez más en Langreo". "Tenemos ejemplos de colegios públicos cercanos", Turiellos en La Felguera, que tiene "gestión propia, pagan 4,50 y tienen calidad y unos menús muy variados".

Por su parte, Covadonga Tomé recalcó que es "obligación" de "este Gobierno, que presume de reformista y progresista", el ayudar en la conciliación familiar. "Permanentemente están hablando de ello, pero luego, luego, en situaciones como esta, lo que hace es utilizarla como disculpa para obligar a asumir un coste que en ningún caso deberían asumir. Por eso apoyamos esta rebeldía de las familias que dicen que no van a pagarlo". La diputada del Grupo Mixto indicó que "es cierto que el problema comenzó con una situación sobrevenida, para la que hubo que hacer una solución de urgencia. Pero no puede ser que esta solución urgente obligue a las familias a asumir un sobrecoste para que sus hijos puedan comer en un colegio público". Recalcó Tomé que este "sobrecoste", en las familias con dos hijos, llega "casi a los 300 euros al mes, es una barbaridad". "Como también es una barbaridad", añadió, que "la consejera de Educación tenga la desfachatez de decir que estas familias tienen que asumir el coste porque usan el comedor o el transporte como medios de conciliación. La conciliación es una obligación del Gobierno". Finalmente, la diputada indicó que en la Comisión de Educación de esta semana llevará dos preguntas para que Lydia Espina "explique esta situación y la negativa a dar una solución".

Las familias iniciaron este lunes día 8 una serie de movilizaciones para solucionar la problemática. Volverán este próximo día 15, de nuevo en Oviedo frente a la Consejería de Educación, a las 11 horas.