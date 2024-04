El PSOE de Langreo insta al gobierno local a "dejar de lado los partidismos" y buscar soluciones a la subida del comedor del colegio de Sama

El PSOE de Langreo instó al gobierno local a "implicarse en los problemas de los ciudadanos" dejando "de lado los partidismos". Los socialistas realizaron estas manifestaciones después de que su propuesta de que el Ayuntamiento de Langreo asuma el sobrecoste del comedor escolar del colegio José Bernardo fuera rechazada. Ni las familias afectadas ni el resto de los grupos de la Corporación comparten la idea de los socialistas.

"Desde el PSOE de Langreo lamentamos profundamente la postura adoptada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo, que parece más interesado en culpar a otros que en ofrecer soluciones concretas a esta situación. El grupo municipal socialista deja bien claro que su propuesta no sustituye ninguna reivindicación ante la Consejería, pero sí aporta una seguridad en la solución a las familias que el equipo de gobierno por incapacidad o por dejadez, no aporta", señalaron los dirigentes socialistas.

Así lo precisó Javier Castro, portavoz del grupo municipal del PSOE. "Lo que se espera de un equipo de gobierno es que se implique en los problemas de los ciudadanos de la forma más efectiva posible, dejando de lado los partidismos”, manifestó. Y añadió: "La propuesta del gobierno no puede ser la insumisión fiscal, como se les recomendó a las familias para que no se abone el coste del servicio. Con las consecuencias legales que eso pueda conllevar. Sin embargo, la postura del grupo socialista es el apoyo total a la reivindicación de las familias afectadas sin ninguna fisura, pero no entendemos por qué se pretende tener la exclusiva de esa defensa por parte de algunos".

Alegó castro que "a la hora de tomar la decisión de dejar de enviar a sus hijos al comedor, tesitura en la que ya se vieron demasiadas familias, creemos que es determinante tener la garantía de que ese esfuerzo económico se va a recuperar. Esa garantía es la que aporta la propuesta socialista. La propuesta trasladada por el PSOE sería una solución factible y real a este problema, pero lamentamos escuchar que no es válida sin aportar ningún motivo, más allá que buscar culpables".

Recursos

También indicaron los socialistas que "los recursos que proponemos movilizar proceden de la inacción del equipo de gobierno, por lo que no supone ninguna merma en los servicios públicos que se prestan a los langreanos, más bien al contrario, pueden ser la solución. Nuestro compromiso sigue siendo claro: trabajar incansablemente para encontrar soluciones viables y justas que permitan a todas las familias no tener que asumir el coste adicional derivado de un problema que no han generado. Instamos al equipo de gobierno a unir esfuerzos y colaborar con el grupo municipal socialista en la búsqueda de soluciones en lugar de seguir señalando con el dedo".

