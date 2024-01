Música para el cambio de año

El cada vez más lánguido mercado discográfico no da demasiadas alegrías a los aficionados. Para los nuevos artistas siempre es esencial darse a conocer con versiones actuales del repertorio y ahora esto no es tan sencillo. En muchas ocasiones son los propios intérpretes los que acaban gestionando grabaciones que, por desgracia, no alcanzan la calidad necesaria y acaban siendo contraproducentes. De ahí que produzca especial satisfacción cuando llegan discos bien grabados y resueltos, con interesantes notas al programa y, sobre todo, con música interpretada con criterio y excelencia desde agrupaciones que ya acreditan un currículum de enorme solvencia.

"Átomos", del "Cuarteto Quiroga", del que forma parte el violinista asturiano Aitor Hevia, es a mi juicio uno de los mejores discos que se han editado este 2023. La formación, con dos décadas ya de trayectoria, está en un momento de madurez envidiable. Reúne cuatro obras excepcionales, de una intensidad narrativa absoluta. Cuartetos que, desde el "opus 42" de J. Haydn hasta "Secreta, música funeral en memoria de László Dobszay", de G. Kurtág (en primera grabación mundial), pasando por Beethoven y su "opus 95, Serioso", o el "Número 3" de Bartók, nos llevan a un itinerario muy bien perfilado por los "Quiroga" –Hevia, Sierra, Puchades, Poggio– en el que buscan la esencia de la música, su belleza íntima a través de la máxima concentración. Las versiones son fabulosas –y tiene como añadido una de las "Bagatelas, op. 9", de A. Webern– y el camino para el oyente es fascinante al asistir a interpretaciones precisas, rigurosas que, a la vez, no pierden, en ningún momento, el fuego expresivo que siempre ha sido santo y seña de la agrupación. Una verdadera delicia. "Forma Antiqva", la formación que engloba a los hermanos Zapico y que dirige Aarón, siempre ha sido audaz en sus proyectos discográficos. Su último trabajo no es una excepción. Recuperan la figura de María Antonia Vallejo Fernández, "la Caramba", una de las artistas más significativas y populares de finales del siglo XVIII en España. Magnífico disco con obras de José Castel, Pablo Esteve, José de Nebra o Bernardo Álvarez Acero, interpretadas con acierto y alta capacidad por la formación, acompañada en esta ocasión por la soprano María Hinojosa, especialmente afortunada en sus intervenciones. Muy oportuna, por tanto, la revisión de un repertorio que aún no está presente todo lo que debiera en el canon interpretativo de nuestra música; y supone toda una declaración de intenciones por parte de "Forma Antiqva" esta militancia en recuperar y reivindicar un patrimonio, un legado, que necesita mayor protección y acomodo en las programaciones concertísticas. Podríamos decir que estamos ante la reivindicación de la tonadilla, un género clave en las últimas décadas del siglo XVIII y que atesora gran riqueza musical y textual, a través de textos populares que enlazan muy bien con nuestro tiempo. Todo un acierto esta nueva propuesta de un repertorio que asombra cada vez que se escucha.