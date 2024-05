El díficil arte de charrar sobre la llocura

Apocayá atopéme con una pareya de conocíos y saludámonos con educación y bon aquél. Pregunté-yos qué tal, vaya tiempu más malu, pa ónde diben, y tolos demás recursos retóricos d’ascensor que la mente m’apurrió nesi intre. Una vegada más, trátase de llenar con pallabres el silenciu de la fraternidá humana. Dáseme tremendamente mal. Ella contestó que diben pal médicu y tarrecí yá tener preguntao. Delles entrugues siguen por obligación a otres entrugues y cada una traduzse nun secretu qu’empobina pa otru secretu y asina socesivamente.

Nostante, la cuestión púnxose enrriba la mesa (pa ónde diben) y la respuesta tamién (pal médicu). Con ella vien el dilema esistencial que de toes toes quixi evitar y nun pudi. Si pregunto si l’home ta malu, podríen pensar que soi un metomentoo, dalguién ensin sentíu de la llibertá personal o del drechu a la intimidá. Y si nun pregunto, convendríen en que soi un desconsideráu y un egocéntricu esmolecíu namás pol mio bientar particular. Podríen pensar que soi ún d’esos qu’en cuanto qu’oye falar a otru de desgracies, fuxe tremerosu d’un contaxu por maxa simpática o, nel meyor de los casos, inora los males de los demás, amosando falta d’empatía coles llaceries comunes a los humanos. Inclusive podríen concluir que sufro una falta de simpatía polos sentimientos dolientes qu’afayen acomodu, consuelu y compañía nel rellatu axustáu que la pareya esperaba faceme de les posibilidaes abegoses de la enfermedá. Narrar les caxigalines de la malura propia siempre reconforta. A tan fondu llega’l cabilgar de mio en dalgunes circunstancies.

Nesti casu la suerte nun ameyoró cuando me decanté por una de les dos opciones disponibles y entrugué poles razones d’aquella visita médica, que deseyé feble y pocu importante col fustaxe más esperanzáu. Quedaron en tientes y al cabu respondió l’home: diben al lloqueru. Compunxi entós el biecu más impenetrable que me fue dable. Él miróme fixo, cásique retándome a opinar, vezu del que me guarde perbien de facer. Él amosaba unos güeyos que pidíen disculpes o xusticia. Paecía dicime qué, qué pasa, tienes dalgún problema con esto o qué... Les enfermedaes rellacionaes cola salú mental esconsonen esa triba de sentimientos ente vergoña y repunancia nel que los cadez, envede l’arguyu victimista y un puntu vanidosu que provoca’l restu enfermedaes. Cuando se sufre una enfermedá mental ún nun espera llástima, amor, comprensión o protección de la xente que t’arrodia, sinón un refugu y miéu a lo desconocío, al llau ocultu de la lluna de la personalidá. Que resulten ser, por cierto, los mesmos efectos nel observáu y nel observador.

Hai una presunción de culpabilidá del llocu al marxe de los motivos o espectatives de la so llocura

El preséu qu’avisa la presencia de dellos animales llámase lloqueru y tamién lloqueru llamen al médicu qu’atiende malures de la cabeza. ¿Trata tamién esti médicu, arriendes de persones ordinaries, con animales acogordaos por enfermedaes mentales? ¿Perderemos la identidá humana en cuenta de perder la cabeza? ¿Qué tienen los desaxustes psicolóxicos que tanto nos esmuelen? Seique sía la imprevisibilidá o quiciás la incoherencia que nos fai albidrar que nun síamos humanos o podamos dexar de selo. Sicasí, despedíme de los mios amigos con naturalidá y ensin da-y más atención que la que merecía la normalidá y el cariñu.

Nostante, hai una creencia de superioridá vafosa sobre aquelles persones a les que-yos taraminga la cabeza, una presunción de culpabilidá del llocu al marxe de los motivos, condiciones o espectatives de la so llocura. Ye un pecáu moral del que sólo pue sentise culpable. Inórase la so situación d’enfermu y nun recibe l’atención que merez pola gravedá de los síntomes y les consecuencies. Percibo a vegaes que refuguen a la persona con una enfermedá mental creyéndola distinta, manchada por dalgún error xenéticu, estropiada, inferior. En fin, como si los demás tuviéramos mui cuerdos...

