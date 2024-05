Exposición con tintes de manifiesto estético

Resulta interesante visitar exposiciones en las que, más allá del interés de las obras, existe un planteamiento teórico reflexivo que ha servido, además, como detonante de esta propuesta. La visión de Ainoa Riesco y Manu Prendes es comprometida con todo lo concerniente a la obra gráfica. Estos jóvenes emprendedores gestionan Ora Labora Studio, un taller de grabado y estampación ubicado en el número 12 de la calle Mieres en Gijón. Animo a acercarse a Espacio 451, galería que dirigide Mónica de Juan, en la calle Mon de Oviedo, para valorar "Prueba de Estado I", contemplar sus trabajos y leer el texto de presentación firmado por ambos, un documento con tintes de manifiesto que resume sus inquietudes.

En esta hoja de sala hablan de las infinitas posibilidades que ofrecen las técnicas de impresión, de la complejidad de los pasos para la elaboración de una estampa, de las múltiples soluciones que aporta el quehacer y el sentir de la mano creadora, pero, sobre todo, destaca un carácter pedagógico que no solo clarifica aspectos referidos a esos procedimientos y a los conceptos específicos en torno a la obra gráfica; también plantea una interesante reflexión sobre la obra original y la obra múltiple. Está latente el pensador alemán Walter Benjamin en su ensayo "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" (1936), que profundiza en aspectos, quizá superados, sobre la pérdida del aura en las obras de arte que, como los grabados o las fotografías, son susceptibles de ser reproducidos varias veces perdiendo el carácter único e irrepetible que siempre ha estado asociado con la obra de arte. Sin embargo, en "Prueba de Estado I" se evidencia que el proceso es más que una reproducción mecánica y que, sin perder ese carácter múltiple, cada estampa posee su propia entidad, "destacando las decisiones tomadas y cómo estas determinan el resultado final: escoger un instrumento específico y no otro, alterar la viscosidad de la tinta, ajustar los tiempos de insolado o la forma de revelar, modificar la presión del tórculo, el ángulo de la racleta, etc. Una sucesión de elecciones en base a la experiencia previa y el saber profesional que producen, finalmente, una estampa única, particular; una estampa original".

Este espíritu didáctico y comprometido se advierte también en el planteamiento expositivo, la presencia de alguna matriz y la secuenciación de imágenes, no solo clarifica las fases previas a la obtención de una obra definitiva, exhibe también ese trabajo diario en el taller.

Hay un mosaico de risografías realizado con recortes de pruebas de taller que aportan un cierto informalismo cromático y que contrasta con la belleza atemporal de los fotograbados y serigrafías de imágenes clásicas. Existe en ellas esa captación de la armonía propia del arte antiguo, son cabezas de divinidades que trasmiten una serenidad que va más allá de la perfección de las formas, y que procede de una adecuada elección técnica y de una ejecución impecable.

Hay una especial sensibilidad hacia la subordinación que, a lo largo del tiempo, han sufrido el grabado y las técnicas de estampación con respecto a otras disciplinas. Sin embargo, en la creación contemporánea, muchos artistas ya han roto con esas convenciones, planteando alternativas que están consolidando su futuro. Es el caso de la artista asturiana María Álvarez, referente fundamental en los estudios de Artes del Libro en la Escuela de Arte de Oviedo e indagadora en el ámbito de la estampa digital; a ella pertenecen estas palabras: "El grabado y la estampación representan, hoy en día, un arte mestizo, ecléctico y desprejuiciado que ha sabido acomodarse y asimilar los principales cambios plásticos y estéticos, sin por ello abandonar su espacio propio".

Entiendo que Ainoa Riesco y Manu Prendes hayan decidido bautizar su espacio artístico a partir de la locución latina "Ora et labora", referida a las reglas monásticas que reaccionaron ante los excesos de la iglesia y, como metáfora del arte actual, muestran un reflejo de la banalización del mercado del arte y de los convencionalismos que coartan las posibilidades artísticas de la estampa contemporánea. "Prueba de estado I" es una propuesta necesaria, su compromiso profesional es admirable y requiere de esfuerzo, y algunos sabemos que, en el mundo del arte, además de inspiración, es necesario el trabajo, porque la ociosidad es enemiga del alma.

