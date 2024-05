Diplomáticu, escritor, eruditu y coleicionista d’antigüedaes, José Nicolás de Azara (1730-1804) fue un importantísimu personaxe del mundu la política. La so actividá realizóla, sobre too, n’Italia y Francia, y participó n’importantes negociaciones y trataos internacionales.

Dempués de la so muerte ficiéronse-y dellos homenaxes en forma de llibru. En 1852 apaeció "Glorias de Azara en el siglo XIX", en dos volumes. La obra consiste nun rosariu de poesíes n’honor d’Azara que se van organizando por rexones. Los "vates" asturianos apaecen a partir de la páxina 310 del primer tomu, antemanao ello por una infomación titulada "Sobre la poesía bable o asturiana". Xunto a ocho testos en castellanu, enxértense dos testos n’asturianu: un resume de la vida d’Azara, de Nicolás Castor de Caunedo, y un romance d’Antonio Quintana Menéndez. Na páxina 655, embaxo l’epígrafe d’"Adición", entama un llargu apartáu onde se recueyen testos que llegaren colos otros yá emprentaos. Equí apaecen dos "danza prima", una de J. M. y otra de A. Quintana Menendez.

Nel 1856, y del mesmu autor, Basilio Sebastián Castellanos de Losada, apaez un "Album de Azara". Ehí nun topamos más qu’una pieza, la biografía que del homenaxeáu fai Antonio Quintana Menéndez, la única de la estaya "Dialecto asturiano" ("dialecto", como, por cierto "dialecto gallego", "dialecto mallorquín").

Trescribimos dalgunos fragmentos d’esos testos:

A la memoria del Excmo. Señor Don Xosé Nicolás de Azara y Perera

Los vates del Principado de Asturias

Nació isti xentil español n’il día 3 de diciembre de 1730, ñun llugarzucu d’Aragón qu’ii llamen Barbuñales, d’una xente muy candial. Encomenzó a’etudiar xurisprudencia en Huesca, d’illí fue seguila a Uviedo […]. Estaba tan ruxida la fama de so xentil cabeza que ñotando Carlos III q’era repóblicu grande, lo fexo oficial de la secretaría d’Estáu en 1760. Cinco años dempués, fue d’axente xeneral cabo Roma cuand’era Papa Clemente XIII.

Dempués que Dios tevo en folgancia a Clemente, trabayó munchu f’hasta que se fexo Papa al cardenal Ganganeli, y el mesmu esforciu fexo dempués de fincadu isti pa fello tamién a Pío VI con’el que departía munchu y se fiaba del. [...]

Quitáu de todes les incumbencies, quería rebalgar a Italia; pero acutiói la de la guadañona el 16 de enero de 1804, a los 76 años d’edá. Todos dentro y loñe de la so tierra lagrimuqueaben pe’rél.

Nicolás Castor de Caunedo

Romance en dialecto asturiano

Asentadu cabo el fuegu / co la cabeza enclinada, / y enredando distraídu / co los pliegues de so capa, / sospiraba el señor cura / la noche de l’esfoyaza […] Alzó el tíu Xuan la cabeza / y viendo que non falaba / el güenu del señor cura / díxoi aquestas palabras: / "Fora bonu en mio concencia / q’esta noche d’esfoyaza / non brincáramos de gozu / al redior de la llumada; / diga ixuxú, señor cura, / y eche penes a l’espalda; / bebia un poqueñín de sidre […] Calló el tíu Xuan porq’el cura / grave y seriu lu miraba, / y esti sermón escuchó, / más coloráu que la grana; / "Non tienes la culpa, Xuan, / de non saber lo que pasa, / pos quiciá si lo supieres / nin de baile t’acordaras, / nin por veme a min llorosu / quixeras decime nada. / El home más entendidu / que vio la luz é n’España, / el q’en tiempu no muy lloñe / a Roma salvó y al Papa, / el xeniu a quien respetó / el mesmu París de Francia, / yá morrió, yá non existe / José Nicolás d’Azara [...]

Antonio Quintana Menéndez

Danza prima asturiana

Puesta en música para la Musa Gallega por D. Camilo Mojon y Llobis.

I

Les montañes d’Aragón / son lo más rico d’España / qu’en elles ñaciera el xeniu / qu’orgullu foi de so patria. / Llorái, güeyos, llorái, güeyos / porque non existe Azara.

II

El xeniu qu’en tempos crudos / respetó la mesma Francia, / por subírsenos al cielu / llorosa dexa so patria. / Llorái, güeyos, llorái, güeyos / porque non existe Azara.

III

¡Non vive el home entendidu / qu’a Roma salvó y al Papa! / Llore la so patria, llore / pe la pena solliviada. / Llorái, güeyos, llorái, güeyos / porque non existe Azara.

IV

¡Morrió el modestu y el sabiu, / el fíu meyor d’España! / ¿En qué pechu y en qué rostru / non fexo el dolor morada? / Llorái, güeyos, llorái, güeyos / porque non existe Azara.

J. M.

Otra

Agora que nos allumbra / parda la lluna ‘nel cielu; / Tuxa mía, mió consuelu… / ven y ayúdame a cantar. / Solu el silenciu s’escucha, / y non enturbiarán to acentu, / nin los suspiros del vientu, / nin los ruxidos del mar. / ¡Ay, neña, xuntemos / tu voz co la mía / y en tierna armonía / cantemos al par… / al home que fuera / del cielu escoídu, / y quixo entendidu / el mundo allumbrar. / ¡Era un home, ¡Tuxa mía! / sin facer a naide agraviu, / tan cumplidu como sabiu, / tan sabiu como galán! / Y dixo quien bien lo sabe, / que cuando Azara falaba, / les palabres que soltaba / eran flores de San Xuan. / ¡Ay, neña, xuntemos [...] / Cumplidu aquí so mandatu / ¡Ay! mio Tuxa, foise al cielu; / y acá nos dexó ‘nel suelu / sos virtudes que imitar. / Fixo bien, que nesti mundu / so puestu non se fayaba, / y el cielu que lu esperaba / era so dignu llugar. / ¡Ay, neña, xuntemos / tu voz co la mía / y en tierna armonía / cantemos al par…

A. Quintana Menéndez

Historia d’Azara

En un puebliquín de lo más lloñe del Reinu d’Aragon, é na provincia de Güesca, ñació, el día 7 de Diciembre de 1730 el mui ponderáu señor Dn. Nicolás d’Azara, d’una de les más fidalgues y ñobles families d’aquel famosu Reinu. Estudió na Universidá de so provincia é nonde lu fixeren Dotor, y dempués foise a Salamanca al colexu de S. Salvador d’Uviedu, en que i dieron el destinu de Bibliotecariu. […] corrió cedo pel mundiu la fama de so talentu, y el difuntu Rey Carlos III féxolu oficial del despachu d’Estadu en que trabayó con tanta habilidá que po lo mismu, lu nombraren en 1775 Axente xeneral d’España en Roma [...]

Traducción de Antonio Quintana Menéndez

