Tres oros y un bronce para el naviego Gorgojo

El nadador naviego Mario Gorgojo vuelve colgado de medallas de la prueba de la Copa del Mundo de natación en aguas gélidas disputada en Bled (Eslovenia) el viernes y el sábado pasados. Una competición en la que las temperaturas fueron especialmente bajas, con el agua a tan solo cuatro grados.

El primer éxito lo cosechó el nadador naviego el viernes, cuando se colgó la medalla de bronce en su grupo de edad (mayores de 40 años) en los 100 metros libres. Una competición que además no es su especialidad, puesto que el naviego procede de la natación de larga distancia. Una hora después tuvo una actuación excepcional en la prueba de 450 metros, donde no sólo se colgó el oro en su grupo de edad si no que acabó segundo en la clasificación absoluta, superado tan sólo por Christof Wandratsch, histórico nadador en aguas abiertas, que ostenta el récord de mundo como el más rápido en cruzar el Canal de La Mancha (7 horas y 17 minutos).

Al día siguiente, el sábado, las condiciones empeoraron aún más, obligando a cambiar los horarios de las pruebas. Aún así, Gorgojo sumó dos oros más en su grupo de edad en las pruebas de 200 y 1.000 metros, siendo de nuevo segundo de la clasificación otra vez superado solo por Wandratsch. Especialmente buena fue su marca en los 1.000 metros, por lo que consiguió la clasificación directa para el campeonato del Mundo que se celebrará el próximo mes de marzo en la localidad rusa de Murmansk.