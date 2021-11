Joel “el Fenómeno” Álvarez está de vuelta. El gijonés buscará esta noche en Las Vegas (EE UU) entrar en el top-15 del peso ligero de UFC (20.00 horas, DAZN) ante el brasileño Thiago Moisés. Álvarez podría convertirse, con una buena actuación, en el primer español en la historia de la UFC en estar clasificado entre los quince mejores luchadores de su división. Ubicaría su nombre junto al de Charles Oliveira, Dustin Poirier y Conor McGregor, entre otros.

–Podría ser el primer español que entre en el “top-15” de la UFC. ¿Cómo lleva eso?

–Lo afronto como si fuese una pelea más, tampoco puede cambiar mucho el planteamiento. No puedo irme por las ramas, da igual que sea del “top-15”.

–¿Cómo surgió esta oportunidad? Le ofrecieron alguna pelea anteriormente con gente del ‘top’ y se le canceló un evento.

–Llevamos un año sin pelear entre unas cosas y otras. Íbamos a pelear en mayo, pero se nos cayó la pelea porque no llegó el visado a tiempo y nada, ahora nos ha ofrecido esta pelea el mánager. Es un gran rival y está ranqueado, una oportunidad de lujo que no podíamos dejar pasar.

–Probablemente esté en la división más complicada de la UFC y todavía tiene cuatro peleas en contrato. ¿Qué cree que vendrá después? ¿Tienes algo en mente?

–Si sale la pelea bien, la idea es seguir, pero seguir activos, no como ahora, que he estado un año sin pelear. Me gustaría volver en marzo, a finales si puede ser. Pelear cada cuatro meses, estar tan lejos de la competición, no es bueno.

–¿La idea es seguir escalando posiciones en el ranking?

–Eso es, estar ahí. Ser un trabajador más de esta maravillosa empresa.

–¿Le ofrecieron algún rival dentro del “top” antes de Thiago Moisés?

–Me ofrecieron peleas de reemplazo, pero en otro peso. Además, daban muy poco tiempo de preparación.

–¿Qué podemos esperar de Joel Álvarez cuando se cierre la jaula?

–Como digo yo siempre, ya no será Joel Álvarez, será “el Fenómeno” y el fenómeno siempre gusta. Saldré a lucir y espero que todo el mundo esté apoyándome y disfrutando.