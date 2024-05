'Golselu', el héroe imprevisto: de la grada de París al césped de Wembley

Joselu Mato acudió a la final de París en 2022 como un madridista más a apoyar al equipo y a su cuñado, Dani Carvajal. El que fuera delantero del Castilla se fotografía en la capital parisina con amigos y aficionados y dejó algún rastro en las redes sociales, donde ayer reaparecieron esas imágenes tras la gesta ante el Bayern.

Protagonista en la prensa inglesa y alemana

Había muchas lecturas sobre el héroe de la noche que invitaban a pensar que si alguien debía convertirse en protagonista tenía ser que él. En la prensa inglesa se recordaba su paso por el Stoke City con un titular que incluía un juego de palabras de los que tanto gustan en las islas: “Harry 0… Potter 2”. En alusión a Kane y al nombre que reciben los seguidores y jugadores del Stoke, los potters.

En Alemania recordaban que Joselu había nacido en Stuttgart hace 34 años, cuando sus padres, una pareja gallega, emigró a Alemania a buscarse la vida. Además, Joselu, en su travesía por el desierto tras dejar el Castilla, había pasado por el Hoffenheim, Eintracht y Hannover entre 2010 y 2015. Una experiencia a la que siempre ha estado agradecido “porque me enseñó a ser el jugador y la persona que soy”.

Cinco goles en diez remates

Joselu, al que ayer la afición rebautizó como ‘Golselu’ tras su irrupción en el partido de vuelta de semifinales ante el Bayern, intervino diez veces en las que le dio tiempo a ganar dos duelos aéreos, dar dos pases buenos y marcar dos goles en los dos remates que realizó. Una estadística, esta última de los remates, que redondea los cinco goles en diez remates a puerta que acumula en esta Champions. Sin duda, el delantero más eficiente de la competición.

El ariete se mostraba tan sorprendido como abrumado en la zona mixta al acabar el encuentro: “El destino me la tenía preparada. En 2022 fui como un aficionado más y ahora estoy yo en la siguiente final. Feliz por mí y la plantilla. Noches como la de hoy no caben ni en los sueños. La afición ha estado de 15. La sensación de venir, escucharles gritar y rugir es impagable”. Mato volvía a ser decisivo saliendo del banquillo, como en aquel partido de la Nations League ante Italia, del que se acordó también porque encontró alguna similitud con él: “En el primer gol no sé si Neuer duda. Un delantero tiene que estar vivo en el área. Se parece al gol que le metí a Italia en Nations League. Es un grandísimo portero, pero en esos momentos puede pasar cualquier cosa. Estuve listo para aprovechar el momento”.

El delantero reveló las palabras que dedicó Ancelotti a los jugadores ante del partido: “Ancelotti nos dijo antes del partido que hay partidos que se ganan con el corazón. El corazón madridista está por encima de todo. El abrazo con él. Nos dijimos algo pero queda entre él y yo. Ha confiado en mí. Solo palabras de agradecimiento”.

"Cuando pitó el final el árbitro, me derrumbé"

En una temporada complicada, en la que no ha jugado todo lo que le hubiera gustado (1904 minutos en 45 partidos, con 15 goles y 1 asistencia), el ex del Castilla había obtenido su premio: “Soy un chico trabajador y humilde. El trabajo da sus frutos y en partidos como el de hoy me ha tocado a mí como otros días a otros. Lo importante es que el Madrid va a estar en otra final. Sentí el apoyo desde el principio de temporada de todos mis compañeros. Están felices por mí. Me han acompañado mucho durante toda la temporada. Solo tienen palabras bonitas para mí y que gente como Modric, Kroos o Carvajal te dediquen palabras así es increíble”.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Joselu seguía frotándose los ojos una hora después de que hubiese terminado el partido: “Dos goles en una semifinal de Champions no es algo de lo que pueda presumir todo el mundo. Noches como las de hoy no entran en los sueños de uno. Cuando pitó el árbitro me derrumbé, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, sobre todo mi mujer y mis hijos. Intenté borrar los momentos malos y centrarme en lo que estoy viviendo. Pero ahora falta la guinda ganando la Champions el 1 de junio”.

Ese día ‘Golselu’ intentará poner el colofón a un camino que arrancó en la grada de Saint Denis y que debe concluir sobre el césped de Wembley, donde el ariete se ha ganado unos minutos tras rescatar al Real Madrid en otro milagro en la enésima noche mágica en la Copa de Europa en el Bernabéu. La historia de un héroe improbable que termina con final feliz, algo que no es habitual en el fútbol.