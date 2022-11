Vallobín se viste de gala

El Unión Financiera recibe hoy en Vallobín (20.30 horas) a un rival de campanillas. Tras vencer al Burgos hace unas semanas en la primera ronda de la Copa del Rey, el Unión Financiera Base Oviedo recogerá hoy el premio al trabajo bien hecho durante los últimos años. Los ovetenses se enfrentan al Frigoríficos Morrazo, equipo de Asobal, con el objetivo de dar la campanada y seguir con su aventura histórica dentro del torneo copero.

"Es un partido muy ilusionante, es la primera vez que el equipo está en División de Honor Plata y encima ahora nos enfrentamos a un Asobal", confiesa Nacho Huerta, uno de los seis jugadores carbayones con pasado dentro de la máxima categoría del balonmano nacional. Bajo su punto de vista, el encuentro "no va a ser fácil, pero tampoco imposible", ya que los de Cangas de Morrazo ahora mismo marchan en los últimos puestos de la clasificación. "Además, debemos jugar con el factor cancha y que nosotros no somos los favoritos, por lo que no tendríamos que tener demasiada presión", explica Huerta.

Fran Revuelta concuerda con la ilusión de su compañero y espera que sea "un partido muy sufrido, al igual que contra el Burgos". "Son más fuertes que nosotros, pero saldremos con el cuchillo entre los dientes para clasificarnos y demostrar el nivel que tiene el equipo", asegura el guardameta, motivado por el reto que tiene por delante.

"Esto es un premio a todo el trabajo de toda la temporada", explica Gonzalo Carou, que formaba parte del equipo el año pasado. El argentino quiere "dar otra alegría al club y a la ciudad" venciendo a un equipo "con tanta historia" como el cuadro gallego. "La clave estará en no cometer errores. Sabemos que si salen a la contra nos pueden hacer mucho daño, por lo que debemos cometer las menos pérdidas posibles y en ataque analizar bien la situación", cuenta el pivote, que espera ver a sus compañeros "duros en defensa" para frenar las embestidas del Cangas.

"Hacía bastantes años que no volvía competir en Copa del Rey, y me hace especialmente ilusión volver a jugarla con un equipo asturiano", comenta David Ortega, que confía en el apoyo del público para que "nos ayuden desde grada" y así sumar otro triunfo en Vallobín.

Raúl Blanco reconoce que el encuentro de hoy supone "mucha motivación e ilusión", ya que el equipo tiene ganas de competir contra un conjunto de categoría superior. "Sabemos que jugamos sin presión y en una eliminatoria a partido único todo puede pasar", aventura el gijonés, que opina que los suyos deben "centrarse en realizar nuestro juego, sin inventos, y defender duro, porque en casa podemos dar la sorpresa", dice.

Por último, Paulo Vinicis augura "un partido muy difícil, donde vamos a tener que tener un nivel de concentración muy alto para conseguir un buen resultado". Y así, todos unidos en el Unión Financiera para el gran reto que tienen por delante.