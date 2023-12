El Ceares consiguió adelantarse rápidamente tras aprovechar Berredo con un gran disparo un defectuoso rechace de la defensa local, encarrilando de este modo la victoria de un conjunto visitantes que fue superior al Titánico.

A la media hora, Óscar Molina amplió la ventaja del Ceares con un potente disparo ajustado al poste izquierdo de la portería local en una jugada polémica en la que los locales reclamaron fatal, lo que derivó en la expulsión del técnico Senén Coto. En el minuto 80, Nicolás redondeó la tarde para el Ceares con el tercer gol y acabó con cualquier opción del Titánico.

J. Suárez

Laviana

Industrial: Diego (3); Gelu (3), Runza (2), Bango (3); Santi Otero (2), Borja (2), Baba (3), Diego (2);_Rodrigo (2), Naya (3) y Heredia (1). Cambios: Baragaño (2) por Heredia, min. 38. Raúl (2) por Rodrigo, min. 60. Guti (1) por Gelu, min. 86. Llanera: Alejandro (1); Matheus (2), Otia (2), Jorge (3), Pablo (2); Amadeu (3), Viti (3), Dominique (2); Romario (2), Edu Casal (2) y Mathieu (1). Cambios: Cristian (2) por Mathieu, min. 56. René (1) por Edu, min. 66. Kike (1) por Matheus, min. 82. Santos (1) por Dominique, min. 82. Goles: 1-0, min. 14: Gelu. 1-1, min. 44: Jorge. 1-2, min. 62: Amadeu. 2-2, min. 64: Baba. 3-2, min. 69: Raúl. 4-2, min. 77: Naya. 4-3, min. 80; Jorge. Árbitro: Fernández Ceferino (Nalón). Amonestó con amarilla a Baba, Otia, Diego y Jorge. Santa Cruz: Mañana muy fría con 350 espectadores



El Industrial ganó ayer en casa a un Llanera que estaba de dulce. El conjunto llanerense llevaba cinco partidos sin perder hasta que llegó a Santa Cruz. Un encuentro loco, con dos equipos lanzados al ataque.

El choque comenzó con un claro dominio visitante con continuas llegadas. A los 4 minutos, Viti pudo abrir el marcador con un remate que lamió el larguero. La réplica la dio el Industrial a los 9 minutos por medio de Nacho, que por centímetros no llegó al centro de Heredia. A partir de ahí el encuentro se niveló y el primer tanto llegó en el minuto 14, una jugada ensayada de los gijoneses en la que un balón raso desde el córner supuso una pelota perfecta al borde del área para que Gelu batiera por bajo a Alejandro. El Llanera no supo reaccionar y el Industrial tomó el mando del partido con varias jugadas en las que pudo ampliar la ventaja. Sin embargo, los llanerenses consiguieron empatar al borde del descanso con un buen disparo de Jorge que batió a Diego junto al poste.

Ya en la segunda parte, el Llanera entró más enchufado al partido, logrando ampliar la ventaja con un bonito gol de Amadeu. El Industrial no tardó en reaccionar y empató dos minutos después con gol de Baba. No pasaron ni tres minutos cuando Raúl logró poner por delante a los de Gijón. Faltando algo más de 12 minutos para el final del choque, Naya hizo el cuarto para el Industrial en lo que parecía la sentencia. Sin embargo, el Llanera recortó distancias con un gol en el 80, pero no pudo empatar, por lo que el Industrial se llevó la victoria.

Mon Cano

Gijón

Colunga 1 1 Barcia 0 0 Colunga: Agus Caserta (1); Marcos Arango (2), Mateo Casas (2), Bohdan (3); Diego Iza (1), Rober (1), Dani Corgo (1), Miguel Prendes (2); Luis (2), David Moreno (1) y Santi (2). Cambios: Iván Salas (1) por David Moreno, min. 65. Diego Nuño (1) por Dani Corgo, min. 75. Barcia: Sergio Escudero (1); Lastra (1), Pelayo (1), Simón (2), Pablo Díaz (1); Amelide (1), Illan Fernández (1), Bouso (1), Dani Aranda (1); Aguchi (1) y Álex García (1). Cambios: Adrián Pérez (1) por Dani Aranda y Marcos Castillo por Amelide, min. 60. El gol: 1-0, min. 44: Bohdan. Árbitro: Menéndez Riestra (Gijón). Expulsó a Álex García (min. 91). Amonestó con amarilla a Santi, Bohdan, Sergio Roza, Dani Cuello y Bouso. Santianes: Floja entrada.



El Colunga fue superior al Barcia.

J. A. Toyos, Colunga

Condal: Javi Torres (2); Natán (1), Pakelo (1), Nacho (1), Rodri (1); Robert (2), Rueda (1), Del Río (1), Antón (1), Beneitez (1); y Wilmer (1). Cambios: Ángel (1) por Antón, min. 46. Damián (1) por Wilmer y Rober Vigil (1) por Rodri, min. 57. Marcos (1) por Pakelo, min. 68. Frank (s.c.) por Del Río, min. 80. L’Entregu: Alberto (1); Dani González (1), Cristian Ferreiro (1), Eze (2); Borja Rodríguez (1), Steven Ospina (2), Borja Prieto (2), Kike Fanjul (2) , Mondaka (2); Diego Tejón (2) y Óscar Fernández (1). Cambios: Berto Arias (2) por Óscar Fernández, min. 60. Manu Casariego (1) por Mondaka, min. 73. Nacho Brañanova (s.c.) por Diego Tejón, min. 87. Goles: 0-1, min. 20: Borja Prieto. 0-2, min. 30: Eze. 1-2, min. 45: Rober. 1-3, min. 90: Berto Arias. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Expulsó a Natán con roja directa (min. 89). Amonestó con amarilla a Nacho y Borja Prieto. Alejandro Ortea: Unos 220 espectadores.



El L’Entregu fue superior desde el principio a un Condal que continúa penúltimo, con nueve puntos.

A. Martínez, Noreña

Urraca: Nacho (3); Hugo (2), Nico (2), Pelayo (2), Fonso (2); Gael (2), Noé (3), Luciano (2), Arturo (3); Bruno (2) y Michi (2). Cambios: Cheri (2) por Hugo, Ousmane (3) por Rufiano y Zucu (2) por Michi, min. 60. Cristofer (1) por Bruno, min. 85. Ignacio (s.c.) por Gael, min. 90. Luarca: Sergio (2); Chechu (1), Valero (2), Barra (2), Efrén (2); Álex (2), Nico (1), Raúl (1), Cristian (2); Álvaro (3) e Isra (2). Cambios: Barros (2) por Raúl, min. 61. Hugo (1) por Nico, min. 79. Yasira (1) por Barra, min. 86. Goles: 0-1, min. 11: Álvaro. 1-1, min. 73: Ousmane. 2-1, min. 80: Ousmane. Árbitro: Pérez Albuerne (Nalón). Expulsó por doble amarilla a Chechu (min. 81). Amonestó con amarilla Hugo, Gael, Nico, Álvaro y Efrén. La Corredoria: 150 espectadores.



Cinco partidos después, el Urraca volvió a la senda de la victoria. Fue con un gran Ousmane, bigoleador desde el banquillo, y ante un Luarca que entra en puestos de descenso.

Javier Rodríguez, Posada de Llanes

Lenense: Sergio (1); Pecas (2), Michu (2), Mateo (1), Guille Vaamonde (2); Luismi (2), Pablo Guti (3), Dani Pérez (2), Monasterio (2), Borja Sierra (1); y Sergio González (2). Cambios: Jandro (1) por Borja Sierra, min. 60. Lucas Rodríguez (1) por Dani Pérez, min. 75. Pablo Coutado (s.c.) por Monasterio, min. 81. Avilés Stadium: Chechu Grana (1), Borja Sevares (1), Expósito (2), Néstor Bustelo (2), Álex Muñiz (1); Josín Remuñán (2), Edu Guerra (2), Pau (2); Óscar Pérez (1), Mathe (2) y Bryan (2). Cambios: Eric Santín (1) por Óscar Pérez, min. 46. Patxi (1) por Pau, min. 60. Manu Rojo (s.c.) por Bryan, min. 85. Óscar López (s.c.) por Mathe, min. 89. Árbitro: Valdés Díez (Oviedo). Amonestó a Michu, Luismi, Jandro y Álex Muñiz. Altos demontecerrea.com El Sotón: Unos 130 espectadores.

A pesar de contar con ocasiones, ambos equipos fueron incapaces de conseguir el gol de la victoria.

Dani Ruiz, Pola de Lena

Tuilla: Gabri (2); Albuquerque (2), Chiru (3), Joaquín Peña (2), Mario Silva (2); Álex Sandoval (2), Irma Fajir (3), Jaime Felgueroso (3), Blin (2); Liam López (3) y Pablo Fernández (3). Cambios: Álvaro Pozo (2) por Mario Silva, min. 70. Sergio Flores (1) por Chiru y Guille Cabia por Liam López, min. 76. Yan (s. c.) por Gabri, min. 83. Llanes: Matheus (1); Pablo Álvarez (1), Rafa (1), Ahmed (1), Sergio Ríos (2); Luisen (1), Pelayo Pedrayes (1), Fran Pacolí (2); Pablo Fernández (1), Pape (1) y Juan Cueto (2). Cambios: Pablo Prieto (1) por Ahmed, Álvaro García (1) por Sergio Ríos y Néstor (1) por Pablo Álvarez, min. 76. Iván Mújica (s. c.) por Pablo Fernández, min. 87. Goles: 1-0, min. 24: Blin. 1-1, min. 34: Juan Cueto. 2-1, min. 34: Fajir. 3-1, min. 61: Fajir. 4-1, min. 70: Fajil. 5-1, min. 83: Albuquerque. Árbitro: Fernández Blanco (Avilés). Amonestó con tarjeta amarilla a Pablo Álvarez. El Candín: 150 espectadores.

El partido comenzó con los dos equipos muy enchufados. Los cinco primeros minutos fueron para el Tuilla y los quince siguientes para el Llanes. A partir de ahí, volvió a coger las riendas el Tuilla y marco Blin a portería vacía. El conjunto llanisco supo recomponerse y diez minutos más tarde, Juan Cueto no perdonó. En la segunda parte, el Llanes salió enchufado pero un gol inesperado de Fajir provocó la debacle llanisca y el Tuilla masacró la portería del Llanes. Fajir metió otros dos y Albuquerque fabricó el quinto final.

C. San Miguel, Tuilla

Sporting B: Pablo Díez (1), Ebea (1), Leo Miguel (1), Kembo (1), Montes (1); Óscar Castro (1), Marti (1), Pelayo Pérez (2), Acerete (1), Damián (1) y Enol Prendes (1). Cambios: Mancha (2) por Enol, min. 46. Boza (1) por Acerete, min. 65. T. Fuentes (1) por Óscar Castro, min. 67. Segado (1) por Damián, min. 77. Dacal (s.c. ) por Marí, min. 77. Caudal: Patryk (2), Castiello (3), Carcedo (3), Isaac (3), David (3), Eloy Ordoñez (3); Pablo Rodríguez(2), Mario López (2), Álex Montes (2), Estébanez (2 )y Simón (2). Cambios: Álex Menéndez (2) por Simón, min. 53. Xurde (2) por Mario López, min. 61. Nacho (2) por Álex Montes, min. 65. Conceiçao (1) por David, min. 65. Goles: 0-1, min.55: Eloy Ordoñez. Árbitro: González González, asistido por Sánchez Fernández y Ordóñez Suárez. Delegación del Nalón. Amonestó al local Ebea, y a los visitantes Eloy Ordoñez y Estébanez. Mareo: 500 aficionados.



Un solitario gol de Eloy Ordóñez dio un muy meritorio triunfo al Caudal de Dani Borreguero en Mareo ante un Sporting Atlético en horas bajas. Una gran campanada. Porque el filial rojiblanco tenía la oportunidad de comer las uvas en ascenso directo tras la derrota del Llanera contra el Gijón Industrial. Pero los de Aitor Zulaika hicieron uno de sus encuentros más grises. En mucha parte gracias al papel del Caudal.

Los visitantes hicieron su partido. En defensa estuvieron sobresalientes. No le dejaron espacios a un filial que en la primera parte se estrelló una y otra vez contra un muro. Y arriba, tuvieron eficacia: en una contra de libro, Álex Montes corrió y vio a Ordóñez, que batió a Pablo Diez. Era el arranque del segundo tiempo. Le faltaba juego y fluidez al filial mientras el Caudal se sentía a gusto achicando. Solo Mancha daba cosas distintas al Sporting Atlético.

Pero el mexicano, valiente, no daba para librarse de la zaga de cinco orquestada por Borreguero. Así, los rojiblancos cayeron en la trampa. El carrusel de cambios de Zulaika no levantó al equipo, más allá de los nervios de los últimos minutos de partido.

A.M., Gijón