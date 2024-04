Sara Ouzande, piragüista asturiana: "Estar en París es algo que he soñado, visualizado y deseado con todas mis fuerzas"

Sara Ouzande Iturralde (Gijón, 1996) se juega su participación en los Juegos Olímpicos de París-2024 dentro de escasas fechas, más concretamente el próximo 10 de abril, con motivo del selectivo nacional del K-4 500 metros programado por la Real Federación Española de Piragüismo en aguas del embalse de Pontillón (Pontevedra). El barco que gane esa regata será el que represente a España en la gran cita olímpica del verano. La asturiana se encuentra concentrada, junto al resto de compañeras, en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

–¿Qué sensaciones tiene de cara al inminente selectivo?

–Pues, la verdad, estamos entrenando muy bien. Hemos mejorado las marcas que teníamos del año pasado, tanto a nivel individual como con los barcos y, bueno, tenemos muchas ganas de remar el selectivo. Y si todo sale bien, afianzar nuestra plaza en los Juegos Olímpicos. También remaré el K-2 500 metros, que estamos dando muy buen resultado y no descartamos la doble participación, si llega a ser posible, en París.

–¿El K-4 500 metros que saldrá a pista en Verducido, Pontevedra, es el mismo que fue bronce en el Mundial de Duisburg de 2023?

–Sí, somos las mismas participantes, y si conseguimos imponernos en el selectivo ya sería nuestra la plaza. La configuración del barco es la misma, es decir, seguimos en las mismas posiciones: yo, liderando la embarcación como marca; Estefanía Fernández de 2, Carolina García Otero de 3 y Teresa Portela de 4. Una vez afianzado el K-4 con nuestra plaza olímpica, ya podríamos remar el K-2 500 metros también allí, en París. De ser posible remarlo, por compatibilidad horaria, lo remaría con Carolina García Otero.

–¿Qué siente cuando lleva en ese mismo barco a una leyenda del olimpismo como es la gallega Teresa Portela, que ha competido en cinco Juegos?

–Siempre es un orgullo llevar a Teri en el barco, hacemos muy buen equipo las cuatro; creo que todas somos imprescindibles, cada una en nuestro sitio para que todo funcione.

–Dicen que con tesón y trabajo se cumplen algunos sueños. ¿Uno de esos sueños es participar en los Juegos Olímpicos de París 2024?

–Totalmente. Lo he soñado, visualizado y deseado con todas las fuerzas. Hemos trabajado día a día para conseguirlo y al final lo hemos logrado y con medalla –bronce, en Duisburg–, que eso nunca había pasado. El Mundial del año pasado lo llevo grabado en mi cabeza a fuego. Nos hemos puesto un objetivo muy ambicioso y vamos a por la medalla. Ver la cara de tus seres queridos cuando cumples tu sueño no tiene precio.

–Se ha hablado mucho sobre el fútbol practicado por mujeres en estos últimos meses. ¿Han notado más apoyo y mejoras en el piragüismo por parte de la Federación?

–Estos años no hemos tenido problema por conseguir una cosa o la otra. La Federación Española de Piragüismo, que preside el asturiano Javier Hernanz, nos ha apoyado y la verdad es que no hemos notado que nos faltase algo necesario.

–¿Y desde el Gobierno del Principado, como asturiana que es?

–La verdad, es una pena que no pueda contestar que desde mi Asturias sí me han apoyado… Nunca he recibido apoyo desde el Principado, ni nada de nada. Formando parte de esa comunidad de asturianos que van a los Juegos Olímpicos y habiendo sacado una medalla de bronce en un campeonato del Mundo y en distancia olímpica, es algo que me duele, ya que siempre llevo los colores y el sentimiento asturiano por bandera.

