Jorge García, organizador del Duatlón de Avilés: "Avilés ha interiorizado el duatlón como parte de la ciudad, se ha asentado"

Avilés acoge hoy una de sus grandes citas deportivas del año. El Campeonato de España de duatlón desembarca en la villa del Adelantado, conquistando todo su casco histórico, el parque Ferrera y la explanada del Niemeyer, entre otras localizaciones. Una de las personas que está detrás de toda la organización es Jorge García, avilesino, que este fin de semana juega en casa

–¿Nervioso?

–Nervios no tengo, pero estoy pendiente de los pequeños detalles, por si acaso. Las grandes cosas ya están hechas y aseguradas. Antes de la entrevista venía pensando en que vamos a meter mucha arquitectura led, para que el evento luzca mucho más, y venía dándole vueltas a eso. Pero el resto ya no me pone nervioso. Este es un evento estable, por lo que no hace falta cambiar cosas de un día para otro. No tiene grandes complicaciones.

–¿Cómo nota la acogida de Avilés a este tipo de campeonatos?

–Avilés lo ha interiorizado como parte de la ciudad, y eso lo detectamos hace años, sobre todo desde que se hizo el primer campeonato del mundo. Es algo que se ha asentado. El deporte avilesino tiene dos grandes eventos por excelencia, el judo y el duatlón. Este tiene la diferencia de que se mete en las calles, en la ciudad, y la gente lo vive más. El evento se ha adueñado de Avilés.

–Es ya una de las grandes fechas marcadas en el calendario de los avilesinos

–Sí, pero también es complicado. Avilés tiene la ventaja de que es una ciudad que se adapta a la perfección, por tamaño, a nuestro deporte. El evento no pasa desapercibido. Es una ciudad que todas las áreas están accesibles, porque sienten que es parte de la ciudad. Cada vez hay sitios que ponen más trabas y aquí es todo lo contrario. Para nosotros es un lujo poder competir y tener la oportunidad de que el casco histórico de la ciudad se ponga a disposición de nuestro deporte.

–A Avilés le da una gran imagen.

–El domingo, por ejemplo, las dos carreras de élite son con televisión en directo. Ese programa, además, queda colgado en la nube y eso te genera un gran impacto.

–¿Crece la práctica del duatlón en Asturias?

–Crece la práctica deportiva en general, pero. por desgracia, también necesitamos que la parte institucional apueste más por el deporte. En Asturias, en general, no estamos en la vanguardia a nivel de deporte. Falta dotar recursos y creer en proyectos deportivos. El deporte no es solo deporte, es educación, turismo, cultura, salud… Hay que abrirse más y tener ambición de miras, porque yo tengo claro que cuando se invierten deporte gana la sociedad.

–¿Cómo ve la cantera de aquí?

–Lo que te decía, hay que seguir poniendo recursos para potenciarla. Hay buen nivel, pero Asturias puede ser mucho más fuerte.

–¿La imagen que Avilés, con el deporte instalado en el centro de la ciudad, ayuda a la hora de atraer patrocinios?

–España no es un país que se nutra del patrocinio privado, no somos como Alemania. Estamos más cercanos a un modelo inglés, donde al final la financiación viene de las administraciones públicas. Hay que convencerles de que todo lo que se invierte en deporte se recupera, porque la gente que viene al evento consume, echa gasolina, coge un taxi, duerme en un hotel… Además, este evento tiene un coste de 70.000 euros, que todo queda en la comarca. Además de la imagen que da a través de los medios de comunicación, que se involucran de manera muy fuere. Es como gastar en publicidad.

–A nivel deportivo, ¿qué nombres hay que tener apuntados para este fin de semana?

–Es muy difícil predecir, si te soy sincero. Ahora mismo hay un nivel tan grande... se nota la evolución que ha tenido el deporte durante estos años. Yo creo que las dos van a ser carreras muy abiertas. En chicas María Varo está muy fuerte, lo normal es que pudiera ser campeona de España, pero en chicos no me atrevo a predecir nada.

–¿Qué le diría a alguien que no esté interesado en salir a ver el duatlón? ¿Cómo le convence de que es un producto atractivo?

–Es un evento que solo con el montaje que tiene no hay otro igual en Avilés ni en Asturias. Desde un mismo sitio puedes ver todo lo que ocurre sin moverte de la Plaza España. Cada tres minutos y medio los atletas pasan por delante. No te da tiempo casi ni a coger un café. Eso engancha al público, porque es muy explosivo.

–¿Qué le dicen los corredores sobre Avilés?

–A Avilés siempre les gusta venir. Les gusta el circuito, no solo a los que compiten, sino también a los que viven el duatlón como un hobby. Correr por el casco histórico o por el parque Ferrera no tiene precio para un campeonato, por lo que los mayores también están encantados. Además, se vive un gran ambiente, porque Avilés es una ciudad que sale a la calle, el evento es muy caliente. La gente se siente desde el minuto uno. Se consigue generar una atmósfera especial en toda la ciudad.

