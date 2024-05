El Langreo ganó pero se quedó con un sabor amargo en la boca por no conseguir acceder al play-off de ascenso a Primera Federación. Se llevó los tres puntos de Sarón (1-2), pero no dependía de sí mismo y, aunque soñó durante muchos minutos, no pudo culminar una temporada casi inmejorable. A menos de 20 kilómetros de distancia de las Instalaciones Fernando Astobiza, el Rayo Cantabria se encargaba de frustrar esa posibilidad venciendo a la SD Compostela y siendo el filial racinguista el que se colara en el play-off.

Un orgulloso Langreo logra su victoria más amarga / Área 11

Los de Javi Vázquez hicieron sus deberes desde bien temprano. A los diez minutos de partido, Luis Sánchez aprovechaba un balón suelto en el interior del área para acomodarse el cuero a su pierna zurda y batir por bajo a Rafa Pedrero. El Cayón, que manejaba el cuero a su antojo, aunque sin demasiado peligro, se intentaba estirar y llegar a la portería de Adrián Torre con balones al espacio tanto a Jesús Villar, su mayor baza, como al ariete Larrucea.

Insistían los asturianos, cada vez con más peligro, hasta que en el minuto 16 una pérdida de Edu en tres cuartos de cancha propiciaba un contraataque azulgrana que Nané, de dulce en las últimas semanas, se encargaba de conducir y de finalizar con un disparo fuerte al primer palo.

Con el 0-2 parecía que el Cayón estaba muerto y que el tercero de los visitantes era solo cuestión de tiempo. Pero no supo el Langreo rematar al rival y, en cambio, los locales fueron recomponiéndose y pocos minutos antes de enfilar el túnel de vestuarios, el cuadro aurinegro incluso pudo recortar diferencias con un remate que se estrelló en la madera y un cabezazo de Mier en el segundo palo que estuvo a centímetros de entrar.

Tras el paso por vestuarios, ya en la segunda mitad, el conjunto asturiano esperó atrás, replegado y ordenado, a un equipo local que era protagonista con el balón. Fruto del dominio local, Adrián Torre se hizo grande para evitar que Jesús Villar, con un remate de cabeza, pusiera el primero en el marcador para los suyos.

Javi Vázquez introdujo cambios. No le estaba gustando la imagen de sus pupilos en esos primeros compases del segundo tiempo. Menos aún cuando en el minuto 67 una galopada del que hasta entonces llevaba el mayor peligro del Cayón, Jesús, iba a terminar siendo el 1-2. Se zafó del arquero visitante y a portería vacía no falló.

A partir de ese momento, los nervios llegaron al banquillo del Langreo, y también al terreno de juego. Pese a que eran conscientes de que el Rayo Cantabria había remontado al Compos, no se podían permitir no hacer ellos los deberes. Por ello, apretaron tras el tanto local y Rafa tuvo que intervenir en un par de ocasiones a sendos disparos de Nané, antes de ser sustituido y de Luis Sánchez de nuevo, en busca de su doblete en la mañana de hoy.

Con el pitido final, todo el mundo sabía el desenlace de la temporada. Entre lágrimas y emoción, los futbolistas azulgranas se despidieron del centenar de aficionados asturianos desplazados hasta Sarón que agradecieron su esfuerzo y les recompensaron con cánticos y abrazos una temporada de sobresaliente. Una comunión entre equipo y seguidores que se labró desde la heroica lucha por la permanencia de la pasada campaña. Qué diferencia de un año para otro.