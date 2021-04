Tebas responde a todo antes del derbi asturiano: ¿Qué opina sobre Javier Fernández, Arturo Elías o la paz institucional?

El derbi

"El Sporting-Oviedo es una de las grandes citas para la Liga y para el fútbol nacional. A nivel de Comunidades Autónomas, es uno de los grandes derbis, sin duda. A la altura del andaluz por tradición y peso social".

Un derbi en Primera División

"Cambiaría muchísimo, porque Primera tiene mucha más repercusión a nivel internacional. Además, en la Liga tenemos una estrategia con los derbis. El Sevilla-Betis, por ejemplo, lo llamamos el “gran derbi” y trabajamos con operadores internacionales de televisión y con diferentes medios de comunicación. En México, en Estados Unidos, en la India o en Italia tuvo muchísimo éxito. Para el derbi asturiano preparamos un encuentro especial en México".

¿La Liga echa de menos al Oviedo y al Sporting en Primera por su historia?

"Echo de menos a muchos equipos, pero por esa circunstancia no los echo de menos. El fútbol es deporte y debe guiarse por criterios deportivos. Hace poco estuve en Zaragoza y ahí también tienen mucha historia, como el Oviedo o el Sporting. Sin embargo, hay equipos, como el Huesca o el Villarreal del que todo el mundo habla ahora, que ahora mismo están construyendo su propia historia".

La ruptura de relaciones entre Oviedo y Sporting y la paz posterior

"Lo que pasó fue una pena. La pasión deportiva no puede llevar al ámbito personal y romper relaciones. Yo, personalmente, no soy de los que dice que entre los clubes deba haber una relación de amistad, pero sí respeto y coordinación institucional. No fue bueno para el fútbol asturiano, pero se arregló y esperemos que funcione siempre así".

La protesta del Oviedo tras el derbi de 2019

"Respeto las decisiones de los clubes, sean acertadas o no, salvo que sean decisiones que puedan causar otros problemas…".

¿Cómo es ahora la relación de la Liga con el Oviedo?

"No sé cómo es la relación, habría que preguntarle al Oviedo. Yo sigo igual, ellos han estado en la Liga, ha habido reuniones…Yo no he cambiado de opinión".

La doble vara de medir de la que acusan a la Liga respecto al Oviedo

"Yo creo que las quejas van por provincias, porque en otros sitios me dicen lo mismo. ¡En Zaragoza poco más y me pedían ascender sin jugar! Yo nunca me he alejado de mi posición y digo lo mismo que en el caso del Oviedo. Sé lo que es el entorno y si no supiese gestionarlo estaría perdido en mi puesto".

Críticas a Tebas

"El concepto afición es mucho más amplio que 15.000 perseguidores de twitter. Lo que pasa es que en el fútbol el que se queja grita más. Hay muchos aficionados muy contentos por como se gestiona la Liga y yo me guio por los resultados, no por los gritos. Los insultos van dentro del sueldo".

El Grupo Carso

"Es muy positivo que Carso invierta en el Oviedo, sobre todo si mantiene la gestión con nuestras normas. Es positivo que los grandes empresarios ven que España es un buen lugar para invertir con tranquilidad. Ese es el ejemplo de Carso".

Arturo Elías

"He estado con él varias veces. Es un hombre preocupado por su club y es interesante que haya hecho esa inversión por motivos sentimentales y apego a la ciudad. Cuando hablamos con inversores extranjeros ponemos de ejemplo a Carso, a Robert Sarver, del Mallorca, a Peter Lim…Es bueno tener gente que da estabilidad. Una vez estuve con él (Arturo Elías) en México y me trasladó su queja respecto a nuestra política de control económica. Le di mi opinión y le dije que estaba equivocado".

La situación económica del Sporting

"Hay que ver su situación actual, pero si lo comparamos con cómo estaba hace 7 años…La afición del Sporting tiene que estar contenta porque se ha reconducido todo y no hay cuestiones de vida o muerte".

El consejo del Sporting

"Se ha hecho una gestión espectacular y han puesto al club en una situación para aguantar muchos años. A veces nos empeñamos en mirar lo más próximo, pero el Sporting, o el Oviedo, son clubes centenarios".

Cuando Tebas era abogado del Sporting

"Antes me he remontado siete años, pero si retrocedemos más hacia atrás la situación era dantesca. El control económico nos llevó a una mejor situación".

Javier Fernández, vicepresidente de la Liga

"Javier da sus ideas y sus puntos de vista. Yo no busco a nadie para que siga la estela del presidente. Es inteligente, tiene formación y mesura. Ha conducido al Sporting a una buena situación y es importante tener presidentes de su estilo. Lo podrán criticar, pero a mí me parece extraordinario".

La crisis del covid en el Sporting

"El Sporting fue un club caballero. Tuvo una situación y dio el parte. Tuvo la suerte de que no le afectó para la competición. Nosotros, con ellos no tuvimos ninguna crisis".

Otro derbi a puerta cerrada

"Espero que sea el último y yo creo que sí, que lo será. Si seguimos con el derbi a puerta cerrada es que algo estamos haciendo mal".

La crisis en la AFE

"Es una película de Netflix. Habría que hacer una reflexión de quién está detrás de todo esto y por qué unos miembros paran una elección cuando faltan dos horas para el escrutinio, según las noticias que yo tengo".

La Federación Asturiana de Fútbol

"Con la Asturiana no tenemos relación. A veces puedes tener contacto, pero no hay relación. Aprovecho, eso sí, para mandarle un abrazo a Maximino Martínez en estos momentos".