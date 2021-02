La opinión del día sobre el Sporting: ¿Y si nos aburrimos?

La escarpada subida que Gallego y sus muchachos tienen por delante (Espanyol, Ponferradina, Mallorca...) no dejará tiempo ni para echar una cabezadita. Aunque ya hay algunos que se están quejando de que el juego rojiblanco empuja a la siesta: todo sirve para demostrar que hay ADN gijonés. Con la permanencia asegurada y con el equipo en puestos de play-off desde la primera jornada, lo mejor es coger pájaro en mano y hacer caso al galleguismo cuando invita al personal a seguir disfrutando del día a día y dejar los planes de boda para el final.

Y para poder hacerlo lo primero es que el Sporting siga ganando, aunque esto no convenza a los sibaritas del balón. Los ascensos siempre suelen pasar por ganar cuando toca, cuando se hace bien y cuando no se merece. Y en esas está el Sporting, que últimamente gana hasta cuando no tiene el día. En algo ayuda tener a uno de los mejores porteros de la categoría, una defensa solvente y al goleador de moda.

A ellos se les espera el domingo para recibir al Espanyol. Será una semana de calculadoras y de “y si”. “Y si” el Sporting gana, el ascenso directo estará más cerca. “Y si” empata, habrá que dar por bueno el punto ya que El Molinón resistirá como uno de los pocos campos del fútbol europeo que permanecen invictos. “Y si” pierde, pues bienvenido sea el baño de realidad. Por falta de opciones no será. Todo, menos aburrirse.