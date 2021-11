La opinión tras el Sporting-Real Sociedad B: Montiel y la crisis que ya es hundimiento

No hay sitio para todos. Lo dice Ziganda cuando le preguntan por Joni Montiel. La historia de amor entre el mediapunta, al que todos consideran uno de los mejores de la plantilla pero que no acaba de convencer al que manda, se agota. No ha tenido minutos ni siendo el ojito derecho de la doble “R”. La gran apuesta de Rubén Reyes este verano es uno de esos grandes expedientes X que hay en todos los equipos. Hasta el mercado navideño queda tiempo para revertirlo todo. O no.

Por lo demás, a la espera de conocer más detalles sobre en qué se va a gastar el Oviedo el dinero de CVC, ese que no se quiso pero que se va a disfrutar como todo hijo de vecino. El Cuco no pone a Montiel, el elegido de Reyes, y el consejo quiere una ciudad deportiva nueva, pero don Federico considera que tiene más futuro darle lustre al Tartiere con el permiso (y se supone que con el respaldo del ring, ring, caja) del Ayuntamiento. Formas diferentes de ver el fútbol y el negocio. Mientras tanto, desde París cuentan una más de Sergio Ramos: cobra menos que en el Real Madrid ¿Realidad o fake news? Sus defensores lo niegan. Pero algo se mueve en la Ciudad de la Luz contra SR4. Ya no son casuales todos los palos que le caen. ¿Conspiración del jeque? ¿Venganza por capítulos del tito Floren? Y en Barcelona tiran de viejos conocidos como Alves. El primer fichaje de la era Xavi es un lateral de 38 años. Cuando menos, se supone que parte del auditorio se habrá quedado ojiplático por mucho que este señor juegue prácticamente gratis. Si los de Xabi Alonso llegan a estar un poco más finos, el roto en los primeros veinte minutos de la primera parte que le hubieran hecho al Sporting habría sido histórico, de los que hacen tambalearse un proyecto ¿Y qué pasa por Gijón? Pues en la Real B, el filial del equipo al que quiere parecerse el Sporting de Javi Rico –si es que algún día le dejan– aplastó durante muchos minutos a los de Gallego. Si los de Xabi Alonso llegan a estar un poco más finos, el roto en los primeros veinte minutos de la primera parte que le hubieran hecho al Sporting habría sido histórico, de los que hacen tambalearse un proyecto. Por lo demás, lo previsto por los veteranos de esto del “fúrgol”: ningún guaje de la hornada 2.0 en el once, y minutos al final, muy al final. Lo otro, lo de llevar 9 puntos de 33, la crisis que ya es hundimiento, mejor para otro día.