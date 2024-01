La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Cuando hay vida (y gol) fuera del área

Con un derbi que se acerca peligrosamente para la salud cardiaca de la tropa, el fin de semana "furgolístico" en la madreñina ha dejado en lo más alto (o cerca) a los dos habitantes de ambas riberas del Potomac. El Sporting sale del bache volviendo al ascenso directo y con un partido el próximo fin de semana en El Molinón que, de ganarlo, les puede dar todavía más brío a los de MAR. ¿Y los azules? Pues remontada en un campo donde hace un año que no ganaba nadie y a tiro de piedra del play-off tras esos tres puntos en Ferrol. Los muchachos de Carrión siguen dando pedales para tratar de remontar los puestos perdidos en el mal arranque de temporada.

Si las cosas no se tuercen demasiado, se avecina un derbi en el que, tras mucho tiempo, habrá algo más en juego que tres puntos. Si algo nos deja la jornada al margen de las dos victorias es que no ocurre nada por tirar desde fuera del área, ese arte, como el de sacar los córneres de manera directa como toda la vida, en vías de extinción. Ahí están algunos de los goles de azules y rojiblancos. Hay que intentarlo desde lejos, hombre, que nunca se sabe, y los goles valen lo mismo.

Por lo demás, cabreo entre los que no son merengues, que no tienen por qué ser antimadridistas, después del atraco sufrido por el Almería en el Bernabéu. Son esos días en los que hay interés en escuchar los famosos audios del VAR, si es que estos no se han perdido por un error técnico-humano-alienígena, y en ver si el canal del equipo del tito Floren les volverá a dedicar algún vídeo a los miembros del colectivo que participaron en la remontada que evitó que los puntos salieran de Madrid. Hay cosas que no cambian, ¿oyisti, güey?