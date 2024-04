La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Sin miedo a un play-off astur, ¿o sí?

El oviedismo sigue asimilando a su manera el resbalón ante el Mirandés del domingo. Entre los pesimistas hace tiempo que se ha instalado la sensación de que cada vez que los azules pueden dar un paso hacia adelante y ponerse a tope sin necesidad de pastillas azules, el gatillazo es inevitable. Los supersticiosos, de los cuales hay alguno en el puente de mando de la casa azul, se cabrean cuando entienden que hay más euforia de la necesaria. Ya saben, amiguinos y amiguinas, cada vez que se pronuncia la palabra ascenso, play-off, Primera División, etcétera, la sensación es que se muere una colonia entera de gatitos y hay varios ángeles que pierden sus alas. Pero es lo que hay en esta apretada categoría.

Llega la hora de hacerse con una buena provisión de pilas para la calculadora, no vayan a agotarse y/o dispararse de precio en las siete jornadas que nos quedan por vivir, e ir revisando que los desfibriladores tengan la batería a tope. Las cabecitas de los amantes de las matemáticas, las estadísticas, los porcentajes y las probabilidades están echando humo. El tufillo es que todo apunta a que se alcanzará la última jornada con casi todo, salvo el campeón de Liga, sin decidir, y con equipos que pueden llegar a la traca final novenos y acabar en play-off. Veremos.

Mientras, a 28 kilómetros viven una semana marcada por el optimismo tras desaparecer la nube negra que se había instalado sobre los de MAR. Tanto, que no hay miedo a verse las caras con el Oviedo en un hipotético play-off. Lo mejor es disfrutar con el momento de unos y otros, algo que no sucedía desde la noche de los tiempos. No estaría mal colar a rojiblancos y azules otra vez en Primera, que ahí arriba no va a ser todo andaluces y madrileños, ¿oyisti, güey?

