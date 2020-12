La ministra de Industria, Reyes Maroto, salió ayer en defensa de las medidas que, aseguró, ha puesto en marcha el Gobierno durante estos dos últimos años para conseguir abaratar la factura de la luz de las grandes compañías asturianas. Lo hizo después de las críticas que ha recibido en Asturias el estatuto para los consumidores electrointensivos que acaba de aprobar el Gobierno. “Mirar solo para el estatuto es de miopes. Hemos aprobado otras muchas medidas que han propiciado una rebaja del precio de la energía del 20% respecto a 2018”, aseguró Maroto tras la presentación del plan de rescate para el sector hostelero.

Citó, por ejemplo, las subastas para hacer engordar la dieta energética nacional a base de generación procedente de fuentes renovables, mucho más baratas y limpias que las convencionales. Y señaló al fomento de los acuerdos a largo plazo entre las compañías energéticas y la industria para que esta última pueda tener una certeza sobre el precio de la luz a varios años vista.

No obstante, consciente de que el nuevo estatuto para las electrointensivas no ha sentado nada bien en la región, Maroto prometió que en los próximos días tiene previsto reunir al llamado “foro para la industria” en el que estará representado el Ministerio, el Gobierno asturiano y los agentes sociales y en el que dijo “se hablarán de proyectos de futuro para la región y se debatirá sobre el problema de los precios de la energía”. Y agregó: “Quiero transmitirle a Asturias un mensaje de cariño y decirles que estamos trabajando por la industria asturiana”. No obstante, aseguró que todos estos proyectos, iniciativas y futuras medidas para darle un tijeretazo a la factura eléctrica de la industria “hay que hablarlos de forma sosegada”.

Añadió que, dadas las circunstancias de la región –donde la industria pesada tiene un elevado peso y muy golpeada por los planes de descarbonización que alienta el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera–, Asturias debería ser una de las regiones españolas que captaran un mayor número de fondos europeos para la reconstrucción de su economía. También dijo que el Principado ya estaba siendo uno de los territorios que más fondos procedentes del llamado “programa Reindus” –impulsado por el propio Ministerio de Industria– están recibiendo. Estas subvenciones tienen como objetivo apoyar proyectos de inversión en pymes industriales.