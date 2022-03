Los asturianos que se las vieron con la ministra de Transportes

La guerra a tres bandas en el sector del Transporte tiene protagonistas asturianos en, al menos, dos de los tres bandos. Ovidio de la Roza, presidente de ASETRA, fue uno de los artífices de la negociación entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNCT) y el Gobierno. En esa reunión, que duró más de doce horas en la tercera planta de las dependencias del Ministerio de Transportes, el Comité “arrancó” un acuerdo de más de 1.000 millones de euros en ayudas para el sector. Un compromiso que no convenció a Plataforma, los convocantes de la huelga que ha puesto en jaque a buena parte de la economía española. Su puntal en Asturias, el transportista José Fernández (presidente de UITA), formó parte de la comitiva de huelguistas que, tras doce días de negativas, fueron recibidos en el mismo ministerio por Raquel Sánchez. Un encuentro “cordial” en el que, según el camionero asturiano, no hubo “ni una mala palabra ni una buena acción”.

La reunión en la que se alumbró el acuerdo, explica De la Roza fue “larga, tensa y dura”. Según el Presidente de ASETRA, el Comité –el órgano que representa al sector– consiguió “un buen acuerdo” gracias a haber presionado al máximo. En el encuentro, que finalizó pasadas las dos de la mañana del pasado viernes, los transportistas amenazaron con “levantarse de la mesa” en varias ocasiones y se vivieron momentos de conflicto. “Nos enteramos de que decían a los medios que había acuerdo cuando las posturas estaban todavía muy distantes y eso no nos sentó bien”, relata el veterano transportista. Al final, llegaron “al límite”. Ya por la noche, narra De la Roza, el Gobierno les reconoció que no podía “ceder más”. Acordaron una compensación de veinte céntimos por litro de combustible y ayudas únicas por vehículo, además de que el Gobierno se reiterase en compromisos previos.

A ojos de Plataforma, la organización que convoca los paros, ese acuerdo no es más que una pantomima. No reconocen la representatividad del CNTC y están abiertamente enfrentados contra el Gobierno. Hasta tres miembros del Ejecutivo vincularon en declaraciones públicas a la asociación de autónomos con “la ultraderecha” y la ministra Sánchez se negó a sentarse con la organización durante días. El viernes aceptó recibir a una delegación de los convocantes del paro. José Fernández, líder asturiano de las movilizaciones, fue uno de los que se vio cara a cara con la Ministra. “Lo primero le pedimos que se disculpase y lo hizo a su manera, sin bajarse de la burra, dijo que se refería a una minoría”, confiesa. Por lo demás, cree que fue un encuentro infructuoso: “La Minsitra insistió mucho en que no iba a negociar con nosotros, ya sabe lo que va a tener, no vamos a mover el camión”.