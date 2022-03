Los huelguistas mantienen el pulso: “No tiréis la toalla, estamos haciendo historia”

“Señores, estamos siendo el ejemplo de todo un país, no podemos tirar la toalla ahora bajo ningún concepto. Tenemos que seguir hasta el final, queda el último tirón y hay que demostrar que somos capaces de conseguirlo, porque nunca antes tuvimos la oportunidad que hoy nosotros mismos nos hemos brindado”. Así comienza la arenga lanzada por Manuel Hernández, presidente de Plataforma, para pedir a los camioneros que están siguiendo los paros que continúen adelante durante la tercera semana de paro. En Asturias reconocen que ya pesan los días sin trabajar, pero UITA señala que no tienen otra alternativa que seguir adelante: “Perdemos dinero igual y arrancar no vamos a arrancar”, concluye el presidente de la filial asturiana de Plataforma, José Fernández.

Los afiliados de UITA se reunirán hoy en asamblea, pero la sensación en la organización es que la huelga seguirá durante una semana más, como plantea Plataforma. Cesintra, la otra gran patronal que secunda la huelga en Asturias, ya decidió por “inmensa mayoría” continuar con el paro pese al acuerdo alcanzado por su matriz, Fenadismer, con el Ejecutivo. “No estamos pidiendo limosnas, las ayudas que quieren dar no es la solución de nada”, señala el presidente de Plataforma, Manuel Hernández, en un comunicado a sus socios. En Asturias, los convocantes del paro son conscientes del “daño” que están haciendo a la economía. José Fernández, de UITA, sin embargo, confía en no perder “el apoyo de la calle”. La gente, asegura, comprende las necesidades del sector y está siendo “comprensiva” con el paro. De momento, los convocantes de las movilizaciones se han ganado el apoyo de Vox. Macarena Olona, portavoz del partido en el Congreso animó a los huelguistas a mantener sus reivindicaciones y a “no rendir las calles”. Desde el PP, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, urgió ayer al Ejecutivo a resolver el problema “por el camino más corto, sencillo y directo, que es el de bajar impuestos”, mientras que el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, opinó que el acuerdo alcanzado con la patronal del sector es “totalmente insuficiente”. Desde UITA señalan que seguirán permitiendo una suerte de “servicios mínimos”, sobre todo en el sector de la alimentación para no terminar de romper la cadena de suministros en algunos sectores especialmente vulnerables: “Seguiremos permitiendo la recogida de leche y las descargas de fruta y alimentos perecederos en cierta medida, igual hay menos cosas en el supermercado, pero no queremos que la gente pase hambre”, argumenta el líder asturiano de las protestas. La situación es diferente con la industria, en la que quieren encontrar un aliado. Su idea es que las grandes compañías presionen al Gobierno para que tome medidas y no a los piquetes ni los manifestantes: “Esto nos afecta a todos”, concluyen los transportistas. Centenares de camiones desfilaron ayer en una “marcha lenta” por la M-30 de Madrid. Hernández rechazó de nuevo las “promesas a largo plazo” y aseguró que solo desconvocará el paro cuando haya un decreto que impida contratar por debajo de costes, de forma provisional, hasta que se apruebe la ley que el Gobierno pretende publicar en junio. La Ministra Teresa Ribera reconoció que “nadie puede trabajar a pérdidas” para añadir que el Gobierno ya ha recogido esa “idea”.