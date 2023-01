El Principado será la región que menos crezca y menos empleo genere en 2023, según su previsión

Ni un solo organismo sostiene las previsiones macroeconómicas del Gobierno de España para 2023, que de momento confía en que el PIB crezca un 2,1%: la Airef espera un crecimiento del 1,6%, el Banco de España del 1,4%, el FMI del 1,1%, el panel de Funcas del 1,3% y el Consejo General de Economistas de entre el 0,8 y el 1,2%. Además, al optimismo del Ejecutivo, no se suman las comunidades.

Este diario ha recopilado las previsiones macroeconómicas relativas al PIB y crecimiento del empleo de las autonomías para conocer si se mantienen por encima o debajo de las estimaciones del Gobierno para España, fijadas en el 2,1% y el 0,6%, respectivamente. De todas las regiones, solo Canarias y Baleares, gobernadas por el PSOE, prevén crecer por encima de la media española con una mejora de su PIB del 3,3% y el 3,9%, respectivamente, ambas aupadas por el fortalecimiento del turismo. Otras cinco comunidades autónomas (del PSOE o vinculadas al partido en buena parte) han hecho coincidir su previsión del PIB con la del Ejecutivo. En cuanto a empleo, Castilla-La Mancha prevé un sorprendente liderazgo este año (2,9%), seguida de Canarias (2,4%). En el lado negativo de este ránking se sitúan Asturias (0,4%) y Navarra (0,4%), que prevén una notable desaceleración de su economía debido al impacto de la energía en la industria, con un escaso aumento de su PIB este año del 0,7% y del 1,40%. Asturias es última en PIB y empleo.

No sorprende a nadie que las islas lideren las previsiones de crecimiento. El turismo vuelve a sacar músculo tras el parón de la pandemia. El sector espera un crecimiento del 5,6% este año. Y no solo se ha despertado el interés por viajar, también por invertir en el sector. Según el último Informe de Inversión Hotelera elaborado por Colliers, en Baleares se han registrado 33 operaciones por valor de 914 millones y en Canarias se completaron seis transacciones con una inversión total de 175 millones. "Debido a su perfil de especialización turística, son las regiones que más han sufrido el impacto económico de la pandemia y ahora están en un proceso de recuperación más intensa que la media", explica Ana Jesús López, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. El frenazo de la pandemia provocó una caída del 19% de la economía canaria y del 20% en la balear, por tanto, la previsión es que deberá esperar a 2024 o 2025 para volver a datos de 2019. Eso no evita que las islas estén orgullosas por el recorrido completado: "Baleares es un destino refugio", resume el consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de Islas Baleares, Iago Negueruela. "Canarias será una de las comunidades autónomas menos afectadas en 2023 en términos de crecimiento por la guerra de Ucrania", defiende la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de Canarias, Elena Máñez.

En el otro lado de la balanza se encuentran Asturias y Navarra, con estimaciones de crecimiento de 0,7% y 1,4% respectivamente. Para Navarra, sus previsiones no son sinónimo de «peor», sino de una recuperación post-covid robusta. Desde el departamento de Economía y Empresa del Gobierno de Navarra señalan que su economía «habría recuperado sus niveles de PIB pre-covid en el tercer trimestre de 2022» de acuerdo con su Instituto de Estadística. La progresiva recuperación de la automoción, que supone el 30% del PIB de esta comunidad, ayudarán a cimentar el ascenso de su economía.

El caso de Asturias, sus previsiones son las más bajas del conjunto de España y responden a «la propia configuración de la región con un alto peso de la industria y un menor en servicios, turismo y construcción», apunta el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza. Asturias sigue perdiendo grandes multinacionales (las últimas en irse Alcoa y Danone) y la reconversión de la industria a energías renovables aún es muy incipiente. No obstante, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado, Enrique Fernández, asegura que las previsiones para 2023 «son conservadoras» al estar «en un periodo de incertidumbre» y que se encuentran por debajo de las estimaciones de otros organismos, como la Airef, que prevé para Asturias un 1,7%. «Lo importante es que Asturias crece y acaba de iniciar 2023 con el menor volumen de paro de los últimos 15 años», destaca Fernández.

«Somos la comunidad autónoma más envejecida de España y tenemos fuga de talento porque somos incapaces de retenerlo», lamenta por su parte el decano del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández. En pensiones, Asturias percibirá prácticamente lo mismo que el presupuesto de la comunidad (5.000 millones de euros).

Además, Asturias es la comunidad autónoma más dependiente de la energía por su industria, un factor que le perjudica «en un contexto de fuerte encarecimiento de este recurso», apunta María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.

A excepción de Asturias (0,4%) y Murcia (0,7%), todas las comunidades autónomas esperan un crecimiento del empleo superior al conjunto del Estado (0,6%). Los expertos dudan de estas cifras: «Es muy poco probable que ninguna comunidad alcance cifras de crecimiento del empleo de esa magnitud», valora María Jesús Fernández.