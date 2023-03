Asturias, entre las regiones en las que las rentas bajas y medias pagan más IRPF

Asturias está entre las cuatro regiones donde las rentas bajas y medias (la gran mayoría de los contribuyentes) pagan más de Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), según destaca un estudio comparativo elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas de España.

Asturias es una de las pocas regiones que no ha adaptado el IRPF a la subida de los precios. No se han aprobado deflactaciones de tarifas (para evitar saltos de tramo por subidas salariales que no van acompañadas de una mejora del poder adquisitivo del contribuyente debido a la inflación), ni adaptaciones de los tramos más bajos, ni actualización de los mínimos personales y familiares, medidas que sí han aplicado Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y los territorios forales de País Vasco y Navarra. El Principado no ha movido ficha y ello a pesar de que los contribuyentes asturianos con rentas bajas y medias están entre los que más pagan de IRPF.

Dentro de su "Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2023", el REAF del Consejo General de Economistas de España incluye una comparativa regional del IRPF. En su simulación, el contribuyente obtiene únicamente rentas del trabajo, está soltero, es menor de 65 años y no tiene hijos. Para los tramos de rentas de hasta 16.000, 20.000 y 30.000 euros –donde se encuadra la mayoría de los contribuyentes– Asturias aparece siempre entre las cuatro regiones donde más se paga, junto con País Vasco, Navarra y Cataluña. En esos tres tramos de renta, Asturias figura en cuarta posición (el contribuyente tendría que abonar 384, 2.084 y 4.956 euros, en función del tramo) y en el caso del cuarto tramo Asturias figura en sexta posición (9.516 euros). A partir del tamo de 70.000 euros, lo que ya sería una renta media-alta, Asturias deja de estar entre las seis regiones donde más se paga y cae al séptimo lugar (19.067 euros), y en los tramos de rentas altas (de hasta 110.000, 160.000, 220.000, 300.000, 400.000 y 600.000 euros) oscila entre la séptima y la octava posición.

El contribuyente que utiliza como modelo el estudio apenas se beneficia de deducciones por sus características. El informe del REAF destaca que en el IRPF "las comunidades autónomas regulan muchas deducciones, en general con poco coste recaudatorio porque se suelen establecer para contribuyentes con circunstancias muy concretas y, normalmente, con rentas bajas".

En los presupuestos de 2023, el Principado introdujo dos nuevas deducciones fiscales: una por cuidado de descendientes o adoptados de hasta 25 años de edad (deducción por importe de 300 euros por hijo para rentas inferiores a 35.000 euros en declaración individual y 45.000 euros en declaración conjunta e incompatible con la deducción por gastos de descendientes en centros de 0 a 3 años) y otra por emancipación de jóvenes de hasta 35 años de edad (deducción de 1.000 euros con límite de renta de 35.000 euros en declaración individual y de 45.000 en la conjunta). Además se mejoraron algunas deducciones ya existentes como la de arrendamiento de la vivienda habitual, la de concejos en riesgo de despoblación, la de partos múltiples, la de familia numerosa, la de familias monoparentales o la de acogimiento familiar, entre otras.