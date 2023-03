Preocupación contenida en la representación laboral

Los sindicatos de ArcelorMittal en Asturias se mostraron ayer con una preocupación contenida a la espera de que la empresa evalúe los daños en el horno alto A y expresaron su satisfacción porque no haya habido víctimas ni daños personales.

La empresa celebrará hoy una reunión –que ya estaba prevista de antemano– con los sindicatos asturianos y mañana lo hará con ellos y con el resto de la representación laboral en España para seguir negociando los aspectos asturianos y generales, respectivamente, del acuerdo marco y convenio colectivo.

UGT dijo anoche que "aún no es posible determinar los resultados de lo ocurrido. Lo más importante es que no haya habido daños personales. Estamos a la espera de que la empresa nos informe del alcance de la avería. Y a partir de ahí habrá que analizar las consecuencias y la solución".

CC OO señaló que "no ha habido que lamentar daños personales ante la pronta actuación de la cadena de mando, que activó el protocolo de evacuación ante los indicios de que algo no marchaba bien dentro del horno". "A la espera de comprobar daños, se mantiene la esperanza de que no se haya perforado el crisol", dijo la misma organización. Según este sindicato, "entre las posibles causas se especula con posibles filtraciones de agua al interior del horno alto". Y agregó: "Durante el tiempo que el horno alto ha estado parado, desde septiembre, no se acometieron trabajos de mantenimiento de especial consideración". "Por razones técnicas y de seguridad, se disminuirá el ritmo del horno alto B", añadió la misma organización.

CC OO precisó que "se desconoce el alcance" que el siniestro "pueda tener en las producciones y el empleo del resto de instalaciones. Estamos a la espera de que la empresa nos informe con más detalle".

Otra organización sindical, CSI, mostró también cautela a la espera de disponer de información más precisa: "Habrá que evaluar las consecuencias futuras que pueda traer este incidente", explicó un portavoz que, como el resto de la representación laboral, se congratuló porque no haya habido lesiones a personas.

En medios laborales y sindicales persiste el temor a que el siniestro pueda mermar la capacidad productiva asturiana. Un sindicalista dijo que el caso "tiene mala pinta". El horno alto A fue reabierto en febrero una vez que la empresa decidió reactivar uno de los hornos cerrados en el sur de Europa. Al final se decantó por Asturias en detrimento de la factoría francesa de Fos sur Mer. Otros hornos altos en Europa siguen también parados.

Un eventual daño al horno A que fuese de costosa y larga reparación podría llevar a la compañía a recuperar la alternativa de reabrir en Fos sur Mer. Y esto mermaría la capacidad productiva asturiana al menos mientras no se ejecute el plan inversor por 1.000 millones para instalar un horno de reducción directa en sustitución del horno alto incendiado ayer y un horno eléctrico híbrido en vez de la acería convencional de Gijón. Este plan también conlleva merma productiva.