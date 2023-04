La presidenta de la patronal FADE, María Calvo, reprochó ayer la proliferación de cambios en la legislación, que se están acelerando en la recta final del mandato gubernamental y que agravan el entorno de incertidumbre que están afrontando las empresas.

La presidenta de FADE participó ayer en una jornada organizada por Asturmanager en la Universidad Laboral, en la que expresó que entre el empresariado hay "cierta preocupación por la gran cantidad de normas que están saliendo durante toda la legislatura, pero parece que se acelera en esta recta final", poniendo como ejemplos cambios de normativa estatal. La dirigente empresarial considera que estas variaciones añaden "una dosis mayor de incertidumbre e inestabilidad: le cuesta mucho a las empresas estar al día de todas las leyes que están saliendo", mostrando su deseo de que cuando pasen las elecciones "cambie la forma de legislar".

María Calvo insistió en que lo que más preocupa a las empresas, tras la inflación y los elevados costes, es "la inestabilidad normativa, añadida a la elevada burocracia" de la administración.

La representante de la patronal asturiana, cuya empresa se dedica a la construcción de viviendas, también hizo referencia a una modificación legal en un sector que conoce particularmente bien: la Ley de Vivienda, con la que se busca reducir el precio de los alquileres. "Es una ley que por desgracia creemos que no va a conseguir el efecto que pretende. El objetivo es bueno: conseguir más vivienda asequible y sobre todo en alquiler, porque es verdad que en España existe demanda y no existe suficiente oferta, pero creemos que la forma de conseguirlo no es la que está planteada en la ley. Está bien que vayan aumentando el parque público de vivienda paulatinamente, pero no va a ser capaces de hacerlo de forma sustancial de una manera rápida y, por lo tanto, necesitan la colaboración del sector privado para que construyamos viviendas destinadas al alquiler, y también para que los particulares pongan sus viviendas en alquiler", señaló.

La empresaria agregó que el control de precios que establece la ley aumenta "esa inseguridad sobre cómo vas a poder actualizar las rentas". "No ayuda, sino que yo creo que al revés: puede conseguir el efecto contrario al deseado, que es disminuir la oferta en vez de aumentarla", advirtió.

Calvo indicó que el mercado laboral está aguantando bien pese a la coyuntura económica y que "las empresas tenemos unas perspectivas más o menos razonables, con un crecimiento que prevemos para este año de alrededor del 1,5%", previendo la mayoría de las empresas asturianas "que van a facturar más o crear empleo" por lo que habló de "moderado optimismo".

La presidenta de FADE pidió "poner a la actividad económica en el centro de las preocupaciones políticas" y ofreció una receta para captar inversiones extranjeras: "Ser una comunidad amigable para las empresas, donde hagan sus negocios con facilidad y sean bien acogidas. Esto pasa por pocas normas, claras, y sencillez burocrática, buenas comunicaciones tanto físicas como digitales, una fiscalidad que no nos perjudique y talento, personas bien formadas".

Calvo también consideró que el sector servicios está llamado a ganar peso en Asturias, "sobre todo en empleo y también debe ganarlo en valor añadido". Justifica su opinión en que las necesarias ganancias de productividad de la industria harán que el empleo en el sector industrial "vaya disminuyendo a favor de otros sectores y, por tanto, el sector servicios está llamado a crecer", haciendo hincapié en la relevancia del sector TIC, del sociosanitario y de atención a mayores, el de formación, el logístico y el turismo.