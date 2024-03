¿Cuánto pagan de IRPF las rentas medias de Asturias? Entre los españoles que más deben abonar

Asturias está entre las cinco regiones donde las rentas medias (la mayor parte de los contribuyentes) pagan más de Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), según destaca un estudio comparativo elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas de España. El informe tiene en cuenta las modificaciones de tarifas y de mínimos que han introducido las comunidades autónomas para este año, pero no tiene en cuenta la larga lista de deducciones específicas que aplica cada región.

Asturias es una de las pocas comunidades que no ha adaptado el IRPF a la subida de los precios. No se han aprobado deflactaciones de tarifas (para evitar saltos de tramo por subidas salariales que no van acompañadas de una mejora del poder adquisitivo del contribuyente debido a la inflación), ni adaptaciones de tramos, ni actualización de los mínimos personales y familiares, medidas que sí han aplicado durante los dos últimos años hasta once comunidades autónomas.

El Principado no ha movido ficha y ello a pesar de que los contribuyentes asturianos con rentas medias están entre los que más pagan de IRPF. Dentro de su "Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2024", el REAF incluye una comparativa regional del IRPF. En su simulación, el contribuyente obtiene únicamente rentas del trabajo, está soltero, es menor de 65 años y no tiene hijos. Para los tramos de rentas bajas, de hasta 20.000 euros, apenas hay diferencias entre las comunidades autónomas de régimen común (sí las hay con respecto a los territorios forales de País Vasco y Navarra). Las diferencias llegan con las rentas medias, donde hay cerca de 250.000 contribuyentes en Asturias. Con unos ingresos de 30.000 euros, el contribuyente del ejemplo pagaría de IRPF en Asturias 4.954 euros, la segunda cantidad más elevada entre todas las comunidades autónomas después de Cataluña (5.039 euros). Para rentas de 45.000 euros y de 70.000 euros, Asturias se mantendría entre las cinco comunidades donde más se paga y lo mismo ocurre ya en el tramo de rentas altas de 110.000 euros. Por encima de esa cifra, para rentas altas de 160.000, 220.000, 300.000, 400.000 y 600.000 euros, Asturias desaparece de los primeros lugares.

El contribuyente que utiliza como modelo el estudio apenas se beneficia de deducciones por sus características. El informe del REAF destaca que en el IRPF las comunidades autónomas regulan muchas deducciones "con un impacto limitado en la recaudación para promover la natalidad, asistir a contribuyentes que enfrentan circunstancias de discapacidad, contrarrestar la despoblación rural y fomentar prácticas ambientales reponsables, aunque la mayoría de los incentivos fiscales suelen estar dirigidos principalmente a contribuyentes de renta media".

En los presupuestos de los dos últimos años, el Principado ha introducido nuevas deducciones fiscales (por cuidado de descendientes o adoptados de hasta 25 años de edad, por emancipación de jóvenes de hasta 35 años, por arredamiento de vivienda por parte de jóvenes, a familias numerosas considerándolas a partir del segundo hijo...) y se han mejoraron algunas deducciones ya existentes (las de concejos en riesgo de despoblación, la de partos múltiples, la de familias monoparentales...), aunque la mayor parte de ellas están limitadas a rentas inferiores a 35.000 euros en declaración individual y 45.000 euros en declaración conjunta.