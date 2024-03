Cómo solicitar una devolución de dinero en Bizum.

¿Se ha equivocado haciendo un Bizum y no tiene ni idea de cómo recuperar el dinero? Debe saber que Bizum es una herramienta que simplifica las transacciones entre particulares, comercios asociados y ONG. Nace en 2016 como fruto de la colaboración entre diversas entidades financieras españolas. Desde su página web, la empresa insiste, de forma reiterada, en la dificultad de revertir una operación monetaria ya realizada.

¿Permite Bizum cancelar una operación ya completada?

Esta es una de las preguntas más recurrentes entre los usuarios de Bizum. Muchos se preguntan si es posible cancelar una operación y recuperar su dinero. La respuesta es no. No existe la posibilidad de dar marchar atrás y anular el envío. Cuando pulsa el botón de enviar y lo confirma, la plataforma no concede la opción de retroceder y anularlo. El servicio actúa de forma automática y la transferencia tarda menos de cinco segundos en ser enviada.

Bizum regala hasta 500 euros: así lo puedes conseguir / Cromavision

Desde Bizum aconsejan comprobar siempre todas las operaciones que se van a realizar. Es fundamental que los usuarios guarden aquellos contactos con los que suelen interactuar. De esta manera, será más fácil evitar errores.

¿Cómo se puede solicitar una devolución de dinero en caso de equivocación?

Si se equivoca a la hora de hacer un Bizum, bien porque se haya confundido al teclear el número de teléfono o bien porque haya seleccionado el contacto equivocado, Bizum propone dos medios para recuperar el importe perdido.

Reclamar el dinero a la persona a la que ha sido enviado. Esta es una opción arriesgada, pues, se encontrará a merced de la persona que haya recibido ese dinero. Esto se debe a que esa persona no tendrá la obligación de devolver el importe. En muchos casos, la gente suele ser comprensiva y devuelve el dinero. Sin embargo, también se puede encontrar con quienes ignoran sus mensajes y se aprovechan del importe recibido. Ponerse en contacto con el banco y comprobar las opciones que este ofrece. En algunas entidades puede existir la posibilidad de recuperar el dinero.

En el caso de recibir un dinero que no esperaba, Bizum le insta a ser bondadoso y devolver el importe que no le corresponde.

¿Qué acción es la que Bizum sí permite cancelar?

La acción que Bizum permite cancelar son las solicitudes de dinero. En el momento en el que reciba esta petición, dispone de siete días para poder aceptarla o rechazarla. Es decir, tiene la posibilidad de cancelar las reclamaciones de dinero de otros usuarios. En ocasiones, ciertos amigos nos solicitan dinero por equivocación o nos reclaman dinero que ya hemos pagado.