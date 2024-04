"La salud de los trabajadores no es un negocio", replica CC OO a FADE

El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, señaló que la patronal FADE "en vez de cuestionar a los trabajadores" debería analizar el motivo de las altas cifras de bajas que se registran en las empresas de la región, "la mayoría con origen laboral", señaló. Zapico afirmó que "es malintencionado el debate del absentismo, que tendría que solo ser de ausencias sin justificar" y añadió que "de manera maliciosa se quieren insertar las bajas justificadas y los permisos regulados". "Esperemos que el fin no sea hacer negocio a costa de la salud de los trabajadores y trabajadoras, no lo vamos a consentir. No hay que olvidar que las mutuas son organismos privados que su fin son las ganancias", señaló Zapico en referencia a las reclamaciones de FADE para que las mutuas gestionen las bajas.