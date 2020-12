Para el Grupo Tartiere, con sedes en Lugones (Siero), Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Jarrio, asegurar la movilidad de los clientes es su razón de ser. Desde el inicio, la satisfacción de los clientes y la oferta de soluciones innovadoras han sido parte fundamental de los objetivos de la empresa, fundada en 1988.

Lejos quedan aquellos inicios en la calle División de Azul de Oviedo en 1988. En “La Mercería” se mostraban los modelos de Audi y Volkswagen del momento. Pero pronto los 300 metros cuadrados se quedaron pequeños y en el mismo año se trasladaron a las instalaciones que aún hoy están operativas de Lugones. El afán por ofrecer un servicio de la más alta calidad se traduce en la incorporación de mejoras en los procesos, muchas de ellas resultado de comentarios y recomendaciones de los clientes a través de las encuestas de satisfacción realizadas con ellos de manera continua.

Liderando el motor asturiano.

En estas tres décadas de vida la empresa ha crecido de manera constante, gracias a convenios y adquisiciones de otras empresas del sector. En 1995 se integró Canalcal, concesionario de Mieres, y en 2004 Tartiere llegó al occidente asturiano abriendo nuevas instalaciones en Jarrio.

En el año 2016, el Grupo CMC XXI se integró en el Grupo con su red de concesionarios Škoda Alecar, Seat Asturias Motor y Opel Autoprin, así como con la empresa de servicios de movilidad, Hello Rent a Car. Apenas un año después se amplió la presencia en Gijón y Avilés, con la incorporación de Astur Wagen y en 2018, dieron el primer paso fuera del Principado, participando de manera conjunta, con el Grupo Pérez Rumbao, en la incorporación del Grupo Bonaval en Santiago de Compostela. Carrocerías Enrique se ha convertido en la última incorporación al Grupo en 2019.

La sostenibilidad y la electrificación.

Uno de los pilares de la filosofía del Grupo Tartiere es la innovación y otro la protección y el cuidado del medio ambiente. La irrupción del vehículo eléctrico en el mercado ha supuesto una confirmación de estos valores y se han fijado el objetivo de liderar la movilidad eléctrica en Asturias. Es por esto que en todos los concesionarios los clientes pueden probar la nueva forma de conducir, teniendo a su disposición modelos eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) de las diferentes marcas, como el Audi e-tron, los Volkswagen ID-3 y eGolf, el Škoda Enyaq iV o el Seat Mii electric, los Audi Q7, Q5, A8, A7, A6 o A3 PHEV, los VW Passat o Golf PHEV, los Škoda Octavia o Superb PHEV o el nuevo Seat León PHEV.

Para que este tipo de vehículos se popularicen, es preciso no solo que los clientes tengan acceso a una amplia gama de modelos, sino que exista una adecuada infraestructura de carga disponible. En este sentido, están en una de las regiones con una infraestructura más desarrollada, aunque aún es necesario que continúe creciendo. Por eso Grupo Tartiere trabaja de manera activa con asociaciones y otras empresas del sector para aumentar la red de puntos de recarga, así como en promover el desarrollo de infraestructuras a través de la colaboración público privada.

Por otro lado, la electrificación del parque automovilístico es solo una parte de la apuesta por la sostenibilidad. Este año 2020 comenzó con la implantación de paneles solares en las instalaciones que así lo permiten. Esto supone evitar la emisión de un total de 5.000 tn de CO2 al medio ambiente, equivalentes a plantar un bosque de algo más de 8.000 árboles. El proyecto global supone una inversión de 500.000 euros, de los cuales ya se han invertido 125.000 euros en las instalaciones de Volkswagen y Audi en Gijón. La potencia instalada es de 95 kW, lo que generará alrededor del 40% del total de energía consumida en estas instalaciones.

Adicionalmente, el Grupo mantiene la apuesta por la innovación de servicios, trabajando en aportar soluciones para los clientes en relación a la movilidad como servicio (Mobility as a service en su terminología inglesa-Maas), a través de la empresa de soluciones de movilidad, Hello Rent a Car. Bajo su paraguas, además de los tradicionales servicios de alquiler y renting, se han desarrollado soluciones de coche compartido para empresas (Carsharing Corporativo), soluciones de vehículos de suscripción (HELLO Move) y propuestas de renting flexible para empresas y particulares.

Hablar de innovación también supone hacerlo de digitalización. Digitalización de la puesta en mercado de los productos de la compañía, a través de nuevas plataformas web y la mejora de las existentes, la apertura de nuevos canales de comunicación con sus clientes como el asistente virtual, ya en marcha en Tartiere Auto, o la digitalización de procesos internos como la gestión de expedientes a través de la solución Papel Cero, que agiliza y mejora este proceso, tradicionalmente basado exclusivamente en papel.