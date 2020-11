La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha urgido este domingo al Govern a fijar un "horizonte real" de reapertura para los sectores afectados por las restricciones para frenar los contagios de Covid-19 en Cataluña.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha pedido clarificar en qué condiciones podrán esos negocios retomar su actividad si "los datos son buenos" el 23 de noviembre, fecha fijada por el Govern para empezar a flexibilizar las restricciones.

Según ella, el anuncio de reapertura no puede limitarse a permitir que desplieguen su actividad al aire libre: "No digamos cosas que no son, porque hay sectores que están al límite que tienen que gestionar la reapertura".

Ha lamentado que toda la presión recaiga sobre los sectores económicos cuando "no se han hecho los deberes" -como reforzar la Atención Primaria o proveerse de test de antígenos-, y ha pedido más diálogo entre las consellerias de la Generalitat.

Preguntada por el confinamiento municipal de fin de semana, ha dicho que "no gusta" porque Barcelona es un municipio muy denso; sin embargo, ha felicitado a la ciudadanía porque pese a ello no se han producido aglomeraciones, ha asegurado.

Sobre el Mobile World Congress (MWC), ha explicado que "se está planificando para que el junio se pueda hacer en Barcelona", teniendo en cuenta la posibilidad de tener una vacuna disponible y de aplicar estrategias como los tests rápidos en eventos de este tipo, ha dicho.

Elecciones catalanas

Ante las elecciones catalanas, ha dicho que los comuns no apoyarán un Govern con ERC, CUP y JxCat, que representan "una visión procesista que no ha tenido éxito, y a parte de que entre ellos están a matar".

Preguntada por si el derecho a la autodeterminación está todavía en el programa de los comuns, ha dicho: "Estamos a favor del derecho a decidir. Pero lo primero es desjudicializar".

A raíz del inicio del juicio sobre los atentados del 17A, ha explicado que la alerta antiterrorista en Barcelona es de 4 sobre 5, y que los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional abordan esta cuestión en las Juntas de Seguridad, en las que no se ha dado alerta sobre ninguna amenaza concreta.

Y preguntada por la restitución al frente de los Mossos del mayor Josep Lluís Trapero, ha dicho: "Me parece muy bien y siento mucho lo que ha tenido que pasar. Todo este tiempo que ha pasado apartado no se lo devolverá nadie".