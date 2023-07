El 25 de octubre, miércoles, los ciudadanos de la Región de Murcia volverán a votar en unas elecciones autonómicas si PP y Vox no firman un acuerdo para que la Asamblea Regional invista al candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, como presidente del Gobierno murciano antes del 7 de septiembre. Votar a mitad de semana no es lo común, pero los tiempos los marca la Ley Electoral de la Región y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El proceso se pondrá en marcha dos meses después de la primera votación del debate de investidura y culminará con nuevos diputados electos a finales de octubre.

Todo esto se puede evitar mediante acuerdos entre el Partido Popular y Vox, pero ambos están muy lejos de compartir buena sintonía. Los de Santiago Abascal, incluso, se niegan a sentarse en la misma mesa con los de Feijóo si no es para hablar de la configuración de un Gobierno de coalición. No les valen ofertas de puntos programáticos ni de cargos de representación institucionales y parlamentarios. Quieren la Vicepresidencia y varias consejerías del futuro ejecutivo.

Fechas clave

7 de septiembre. Expira el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura para que la Asamblea Regional elija un presidente.

Expira el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura para que la Asamblea Regional elija un presidente. 8 de septiembre. Se expide el real decreto de convocatoria de elecciones, que se publica y entra en vigor el mismo día.

Se expide el real decreto de convocatoria de elecciones, que se publica y entra en vigor el mismo día. 23 de septiembre. Se publica la lista de las candidaturas presentadas a las elecciones autonómicas de la Región.

Se publica la lista de las candidaturas presentadas a las elecciones autonómicas de la Región. 28 de septiembre. Proclamación de candidatos por parte de la Junta Electoral Provincial.

Proclamación de candidatos por parte de la Junta Electoral Provincial. 29 de septiembre. Publicación de las listas definitivas.

Publicación de las listas definitivas. 16 de Octubre. Comienza la campaña electoral de las nuevas elecciones autonómicas.

Comienza la campaña electoral de las nuevas elecciones autonómicas. 24 de octubre. Jornada de reflexión.

Jornada de reflexión. 25 de octubre. Día de las elecciones.

«La Vicepresidencia es necesaria y está justificada para tener un mecanismo de control, de desarrollo y de puesta en marcha de todas las políticas que se tienen que implementar para que la Región de Murcia cambie, para que crezca, para abandonar el déficit sistemático en el que estamos y salir de la quiebra económica», explicó ayer el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez. «En cuanto a las consejerías que podamos llegar a asumir, serán en función del personal que pongan sobre la mesa para desarrollar determinadas tareas», añadió.

Sin embargo, Rubén Martínez aseveró que «Vox no quiere sillones ni puestos institucionales», ya que llegaron para «cambiar las políticas». Lo que ocurre, considera, es que «Vox tiene que asumir determinadas competencias para que la Región cambie a bien. Esa es la condición justa y necesaria».

Por otra parte, el diputado autonómico de Vox aprovechó la rueda de prensa para lamentar que se hubieran enterado «tanto de la hora como del contenido de una supuesta reunión con el PP a través de determinados medios de comunicación. Así no hay esperanza ni posibilidad de poner en marcha las políticas que la Región de Murcia necesita».

Segado: «Es un sinsentido»

Pocos minutos antes, a 50 kilómetros de la sede de Vox en Murcia, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, comparecía ante los medios en la misma Cámara murciana para denunciar que «Vox no tiene la mano tendida y quiere llevar a la Región a unas nuevas elecciones».

El dirigente popular reconoció no entender «por qué en la Región de Murcia no se pueden reproducir acuerdos como el de Baleares» y remarcó que «el bloqueo de Vox es un sinsentido que no tiene precedentes en nuestro país».

Este parlamentario fue el que llamó un día antes a Martínez Alpañez para concretar la hora y lugar del encuentro, a las 11.30 horas en la Asamblea, según comentó, aunque los de Abascal afirman haberse enterado por la prensa. «Después de ser confirmada, fue anulada por Vox. El motivo fue que si no se hablaba de sillones en el Consejo de Gobierno no se iban a sentar. Y el ofrecimiento se hizo a través de los cauces habituales, al igual que se ha hecho en otras ocasiones», dijo. Para los populares, que Vox dijeran que no se daban por enterados porque no se habían puesto en contacto directamente con José Ángel Antelo no fue más que una «excusa».

Segado recordó que el 23J su formación consiguió 117.000 votos más que en las elecciones anteriores, «el tercer mejor resultado del PP en España», mientras que «Vox ha perdido 19.000 votos con respecto a 2019, perdiendo un diputado, y ha pasado a ser la tercera fuerza». Pese a la nueva coyuntura, acusa a Abascal de «mantener activado el botón de la repetición electoral», e insiste:«Vox en la Región quiere elecciones y que no hayan querido sentarse a negociar es una prueba».

Segado tildó la actitud de Vox como «chantaje» al Partido Popular y de «bloqueo a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, al diálogo y a la negociación». Pese a ello, reiteró «la voluntad plena del PP» para negociar con base en un acuerdo programático y cargos institucionales designados por la Asamblea. Un planteamiento que, hasta el momento, no ha dado ningún fruto, mientras el tiempo corre y cada vez queda menos para el 7 de septiembre.

Junta Directiva Regional

Ya por la tarde, el PP celebraba una Junta Directiva Regional, presidida por Fernando López Miras, que le venía muy bien para, en pleno conflicto con Vox, sacar pecho de los buenos resultados obtenidos en las elecciones generales.

Segado destacó que su partido ha «afianzado y consolidado la contundente victoria de los comicios del 28 de mayo», con el 41,24% de los votos, 15 puntos más que en 2019 y un diputado más, que se traducen en 117.000 votos más.

Así, incidió en que «el PP ha ganado las elecciones en 41 de los 45 municipios», y en 21 de ellos han obtenido el 40% de los votos y en algunas localidades el 50%.

Pacto con Vox en Alhama

Ese mismo día se conocía que los dos concejales del grupo municipal de Vox del Ayuntamiento de Alhama de Murcia pasarán a formar parte del Gobierno local. Su entrada ha sido pactada con la alcaldesa del municipio, María Cánovas, del PP, que se asegura de esta forma una mayoría absoluta en el Consistorio, junto con el apoyo del concejal de Alhama@una.

En el próximo mes se cerrará un calendario con los acuerdos programáticos entre ambas fuerzas.

Ambas formaciones han acordado que en las «mociones ideológicas» que se presenten por cualquiera de las partes no existirá «ninguna negociación al respecto y cada parte actuará en consideración con sus programas electorales, sin condicionar el resto de acuerdos programáticos acordados en el gobierno de la legislatura 2023-2027».