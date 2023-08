Por si no había quedado claro en días anteriores, el 'expresident' de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, pilota personalmente las negociaciones de su partido y marca una estrategia de gran exigencia y distancia respecto al PSOE. En un tuit a 24 horas de la votación de la Mesa del Congreso, Puigdemont alerta que la posición de Junts no ha variado y que la decisión de este jueves de su partido no tiene que vr con tener un cargo en la Mesa. "Hacen falta hechos comprobables antes de comprometer ningún voto", alerta. "Y tanto da si hablamos de acuerdos para la mesa como de acuerdos de más calado, como sería el de la investidura", añade.

En su mensaje, insiste en despreciar las "presiones" de última hora. Y respecto al "chantaje" del que se acusa a Junts, replica que la posición de su partido es el resultado de "una profunda desconfianza, basada en hechos reales, que no desaparecerá por un acuerod y que un desacuerdo no hará más profunda". Puigdemont juega así a la guerra de nervios, no revela sus cartas ni sus condiciones negociadoras concretas, y sigue cargando sus mensajes de una gran distancia política respecto a los interlocutores de Junts en las negociaciones. Turull: "No nos pronunciemos en ningún sentido" Que manda Puigdemont, desplazado a Bélgica desde 2017 y con una profunda animadversión hacia el PSOE y ERC, lo demuestran sus mensajes y el cierre de filas que decreta cada día el secretario general, Jordi Turull. Este martes, en un mensaje interno a la dirección tras conocerse la candidata del PSOE a presidir el Congreso, Francina Armengol, Turull volvió a reclamar "que sigamos guardando silencio (tuits incluídos) y no nos pronunciemos en ningún sentido". "Nuestra decisión sobre nuestro sentido de voto como quedamos a tomaremos conjuntamente el jueves por la mañana", recuerda.