La formación liderada por Rita Maestre en el Ayuntamiento de Madrid se ha desmarcado este martes del minuto de silencio convocado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, en solidaridad con las víctimas del atentado terrorista de Hamás en territorio israelí el pasado fin de semana. Todos los grupos municipales salvo Más Madrid se han reunido tras la pancarta en la puerta de Cibeles, pero Maestre ha rechazado acudir porque considera que la convocatoria era "partidista" y el gobierno municipal no ha querido incluir en ese homenaje a las víctimas palestinas provocadas por la reacción bélica de Israel.

En línea con lo sucedido este pasado lunes en la junta de portavoces de la Asamblea de Madrid, la portavoz de Más Madrid ha condenado los ataques terroristas de Hamás, como hizo también Mónica García. En Más Madrid defienden que esta es una "situación muy compleja" y que los "los bombardeos indiscriminados sobre población civil palestina" por parte del Estado israelí deben ser también tenidos en cuenta en estas muestras de apoyo. Su lamento es que el PP está intentando "imponer un pensamiento único" e "instrumentalizando" políticamente lo sucedido en Israel y critican, además, que se confunde partido con institución cuando las convocatorias de minuto de silencio vienen precedidas por una campaña de los populares en redes sociales.

“Esto no se trata de ‘condeno la agresión, pero…’. Creo que no nos podemos acostumbrar a que, desde cierta parte de la izquierda, y lamentablemente parte de esa izquierda que está en el Gobierno, se pongan paños calientes ante la situación que se está viviendo en estos momentos en Israel, que tiene el legítimo derecho, y el deber, de defenderse, de recuperar su integridad territorial”, ha señalado el alcalde tras conocer que Más Madrid se desmarcaba del acto. Al finalizar, Almeida ha ido más allá al extender su ataque al Gobierno de la nación: “Me decepciona profundamente que haya una fuerza política, que además forma parte del Gobierno de la nación a través de Sumar, y que representantes de Sumar no hayan entendido que no caben ni paliativos, ni peros (...), que lo único que cabe es la condena total y absoluta, y espero que esto no obedezca, únicamente, a un cierto antisemitismo, que todavía está latente en el conjunto de la sociedad, que debemos erradicar de manera definitiva", recoge Efe.

Sin embargo, Almeida, que estaba acompañado por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se ha encontrado con que el resto de los grupos municipales, aun estando presentes en el minuto de silencio, también han lamentado el uso partidista del acto por parte del PP. Así lo han manifestado tanto el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, como la dirigente socialista, Reyes Maroto.

La raíz de la discrepancia ha quedado en evidencia cuando Maestre y Almeida han hecho referencia al origen de lo ocurrido. Si Maestre y su partido han denunciado antes del minuto de silencio "las décadas de incumplimiento del derecho internacional y ocupación ilegal por parte del Estado de Israel" y han defendido "la solución de los dos Estados", el alcalde ha tirado por otro lado: "Ha habido una agresión brutal e injustificada por parte de Hamás, y, a partir de ahí, claro que hay víctimas, pero lo que no cabe desconocer, y no cabe ser ambivalente, es que esto no lo comienza Israel, que Israel no tiene culpa de lo que ha pasado, que Israel está ejerciendo su derecho y su deber de defenserse”.

“El alcalde tiene que explicar por qué hay víctimas que le importan y otras que no", ha dicho Maestre, siguiendo la misma línea argumental de Mónica García este pasado lunes, cuando solicitó que el minuto de silencio que se va a celebrar este viernes en la Asamblea de Madrid se extienda a las víctimas palestinas alegando que los "derechos humanos son humanos, no de los estados".