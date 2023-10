El PP rechaza por primera vez la segregación por lengua que exige Vox en Baleares

Marga Prohens rechaza por primera vez y de forma pública la segregación de los alumnos de Baleares por lengua que exige Vox desde que sus socios tumbaran hace dos semanas el techo de gasto de los Presupuestos y abre un nuevo escenario, sobre todo después de la reunión acontecida el pasado viernes en que la ultraderecha consiguió arrancar al conseller de Educación, Antoni Vera, el compromiso de entregar "después del puente" la fórmula para implantar la elección del castellano o el catalán en las aulas: "El Estatut de Autonomia y la legislación educativa no permiten que haya segregación".

Estas contundentes palabras de Prohens se producen después de casi quince días en que la tónica habitual ha sido una ambigüedad que acabó por exasperar a sus socios, que pedían al Govern una calendarización en la que se estableciera de forma clara cómo y cuándo se iba a aplicar la libre elección de lengua en los colegios de las islas. Además, la portavoz adjunta en el Parlament, Marga Duran, no negó ayer que la segregación por aulas sea una posibilidad real y se limitó a afirmar que "la conselleria planteará la forma de que tanto las familias como la comunidad educativa no tengan ningún problema, pero con unas medidas que permitan cumplir con el acuerdo".

La presidenta del Govern deja claro que «el Estatut de Autonomia y la legislación educativa no permiten» aplicar esta medida tras dos semanas de ambigüedades uSus socios aseguran que el PP tiene "voluntad real" de establecer un plan de actuació sobre la negociación con Vox: "Sabemos cuáles son nuestros límites, no se pueden negociar cosas de imposible aplicación si no tenemos los recursos humanos y económicos necesarios". En esta misma línea se pronunció el pasado viernes el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, apenas unas horas antes de reunirse con sus socios: "No estamos dispuestos a acordar propuestas imposibles. El Govern acuerda situaciones posibles, pero lo que vaya en contra del Estatut y la normativa no podemos. En esta comunidad tenemos dos lenguas cooficiales, no una, y tenemos que garantizar el conocimiento de ambas".

En este sentido, la dirigente popular reitera que el acuerdo que alcancen en las próximas semanas con Vox de momento no se plantean que no haya pacto se hará "desde el máximo respeto" a la norma institucional básica de la comunidad autónoma y escuchando a toda la comunidad educativa. Una comunidad educativa que lleva días advirtiendo a Prohens de que la propuesta de Vox "dinamita la convivencia y divide a la sociedad en dos comunidades lingüísticas".

Sin embargo, insiste en que «no me gustan este tipo de palabras para hablar de esta materia lingüística» en referencia a la segregación y envía un mensaje de "mucha tranquilidad y normalidad" tanto a la sociedad como a las entidades sociales.

Prohens realizó estas declaraciones unos minutos después de que la portavoz de Vox, Idoia Ribas, celebrara en el Parlament el cambio de postura del PP respecto a su propuesta para la libre elección de lengua tras semanas sin concreciones: "Por primera vez fuimos conscientes de estar sentados con un PP con voluntad real de establecer un plan de actuación, porque hasta el momento no habíamos podido concretar demasiado". Ribas expresó que la situación entre partidos es "diferente" a la de hace dos semanas, cuando decidieron tumbar el techo de gasto: "El escenario es mucho mejor, ya estamos concretando cómo se va a llevar a cabo la aplicación de esta medida".

En este sentido, agradece a sus socios que exista una "voluntad real de desatascar" esta negociación y de conseguir un acuerdo conjunto con Vox para llevarlo a cabo de forma viable: "Vamos por el camino adecuado y lo conseguiremos". Todo ello con un aviso claro: "No vamos a claudicar porque la libre elección de lengua es algo irrenunciable para nosotros".

La ultraderecha ha rebajado el tono en los últimos días respecto a los populares ―en el pleno de hoy no llevan ninguna pregunta al Govern sobre la lengua, sobre todo después de conseguir que el conseller de Educación, Antoni Vera, se comprometiera ante la cúpula de Vox a entregarles «la semana que viene, después del puente» un documento oficial con los pasos diseñados para implantar lo que la ultraderecha denomina libre elección de lengua, y que en la práctica se traducirá en la separación del alumnado de Baleares en función de si recibirá la enseñanza obligatoria en castellano o en catalán.