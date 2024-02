Tres días después de la votación fallida de la amnistía en el Congreso, el Govern ha elevado el tono contra Junts por haber tumbado la ley. Lo ha hecho el viceconseller de Estrategia y Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, recientemente nombrado precisamente con la función, entre otras, de cargar con contundencia contra la oposición. Sabrià ha considerado este viernes "naíf" la actitud de los posconvergentes con todo este asunto y les ha avisado de que hay "familias destrozadas" porque la ley no prosperara el martes pasado.

"Tenemos que ser conscientes de que el martes había 1.200 personas, 1.200 familias, que habían estado absolutamente pendientes de esto y yo coincidí con algunas que estaban absolutamente destrozadas", ha dicho en una entrevista en el 'Cafè d'Idees' de TVE y Ràdio 4. Sabrià ha argumentado que pronto empiezan "juicios" vinculados al 'Procés' que podrían llevar a nuevos encarcelamientos e inhabilitaciones y que, con la demora de la amnistía, se está poniendo en riesgo a las personas que serán juzgadas.

Aunque no ha dado nombres y apellidos, uno de estos procesos judiciales que están próximos en el calendario es el que afecta al líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y al presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó. Los dos eran altos cargos del Govern en la conselleria de Economia durante la organización del referéndum del 1 de octubre y se enfrentan a penas de prisión en el juicio al que deberán enfrentarse.

La intervención de Sabrià este viernes permite ver cuál es el núcleo de las discrepancias entre ERC y Junts. Mientras que el partido de Puigdemont bloqueó la ley por considerar que no está blindado que beneficie a todos los independentistas, los republicanos advierten de este blindaje no es posible. El viceconseller lo resume así: "La ley es robusta, pero no se puede blindar". Así, desde el Govern se advierte de que la ley perfecta no existe porque siempre habrá "jueces dispuestos a hacer agujeros a esta ley".