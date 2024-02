Page insta al Gobierno a rectificar "cuanto antes" el trasvase Tajo-Segura

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió ayer de que el diálogo "no puede servir" para "retrasar" un compromiso legal, como es rectificar "cuanto antes" las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. "Nosotros somos la única región de España que lleva dando agua sin protesta ninguna para beber, desde hace mucho tiempo. Ni más ni menos que 14.000 santiagos bernabéus en agua para beber. Con ese agua que hemos dado, no tendría problema ni Barcelona ni toda Cataluña para beber durante muchos años. De manera que a estas alturas, si se trata del agua para regar, por supuesto nosotros también tenemos necesidades", manifestó el presidente castellanomanchego.

García-Page acusó al Gobierno valenciano, presidido por Carlos Mazón, de tener una "doble vara de medir" en el tema del agua. Lo hizo ayer en el acto de colocación de la primera piedra de un centro educativo de Ciudad Real, en referencia a la reunión mantenida ayer por el valenciano Carlos Mazón y la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera.

El manchego considera que el Ejecutivo valenciano no actúa igual cuando cede el agua, en este caso a Cataluña, que cuando la solicita. Mientras que en el primer caso, exige que sea sólo para beber y no para regar, cuando la solicita lo hace para ambos usos. Y lo hacen aún "a costa de secarnos en La Mancha y de hipotecar nuestro futuro". No fue la única crítica que esgrimió contra la Comunitat Valenciana, sino que defendió que si él gobernara en una comunidad autónoma con acceso al mar, tendría una decena de desaladoras porque, según el manchego, "son una oportunidad de tener agua del mar".

Además, García-Page calificó de "lamentable" que, desde algún foro institucional" se digan tonterías como que el Tajo tendría que desembocar en el Mediterráneo, y reclamó "seriedad" ante este tipo de afirmaciones.

También reclamó coherencia al hablar del Pacto del Agua en España, y dijo que si lo que se quiere en España es «tener conectado como si fuera una obra de fontanería todos los ríos, perfecto», pero que no se haga de sólo uno como es el Tajo.

Reclamaciones a Sánchez

El presidente de Castilla-La Mancha aprovechó su intervención para recordar al Gobierno central, presidido por los socialistas, que debe abordar la implantación de la nueva regulación del Tajo-Segura, una norma que señaló que "ya debería haberse cambiado". García-Page recordó al Gobierno de Sánchez que el plazo de un año marcado por la ley para realizar la actualización de las normas ya se ha cumplido y que, por tanto, es necesario contar con una nueva regulación.

Sin embargo, señaló no querer "atosigar ni calificar de incumplimiento algo que la ley ya exige". Puntualizó, además, que el Tajo es el único río de Europa que no tiene un caudal mínimo ecológico. "No solo es una anomalía, es un delito ambiental, y son los tribunales y la Comisión Europea y la ley, que algunos se empeñan en decir que es sacrosanta», la que se debe cumplir, afirmó. «La ley obliga a modificar las reglas de explotación , a fijar un caudal mínimo y a establecer un código de entendimiento", aseveró.