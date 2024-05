Ábalos denuncia la "arbitrariedad" de su expulsión del PSOE: "Soy bastante inocuo"

José Luis Ábalos ha entrado sonriendo en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Incluso, al llegar a la mesa de la presidencia, donde ha ocupado su lugar como compareciente, ha soltado una carcajada ante el comentario de alguno de los presentes. Y, con ese buen humor, se ha enfrentado a tres horas de interrogatorio en las que ha asegurado no saber nada sobre la presunta trama orquestada por su exasesor Koldo García para la compra de mascarillas y se ha congratulado del éxito de su "misión diplomática" en el caso Delcy. Sobre esta base, ha denunciado la "arbitrariedad" que supuso su suspensión de militancia del PSOE. "Soy bastante inocuo", ha dicho cuando se le ha preguntado si en el partido podría haber algún interés en acabar con él.

Hace menos de una semana, el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, reivindicó la tajante respuesta de su formación ante cualquier sombra de corrupción y puso como ejemplo el cese de Ábalos. "Nos saltamos nuestro propio código ético y por una responsabilidad política entendimos que teníamos que apartarlos de militancia", dijo. Este lunes, el exministro de Transporte se ha aferrado a esas palabras para arremeter contra la dirección socialista: "No me parece ningún mérito decir eso".

"La ejemplaridad no consiste en saltarse las normas, sino en cumplirlas y hacerlas cumplir, esa es la ejemplaridad", ha sentenciado Ábalos ante la comisión. Después, ha explicado que para no prestarse "a las estrategias del adversario político" el código ético del PSOE establece la suspensión de militancia para las personas "incursas en un proceso penal" en el que "se haya dictado apertura de juicio oral". "En mi caso no estoy ni investigado. Hay una anticipación de fases que vulnera los derechos personales", se ha defendido y ha reiterado que recurrirá la decisión.

En esta línea, ha lamentado que le haya tocado "la lotería de ser el objeto de ejemplaridad" y ha reiterado que las normas están para cumplirse. "Los proyectos políticos se fundamentan en los derechos de las personas, no hay proyectos que valgan la pena que socaven los derechos de las personas. Se construye proyectos colectivos sobre los derechos de las personas. Lo contrario nos lleva a proyectos muy autoritarios", ha llegado a decir.

La política del partido

Sobre los días en los que salió a la luz la presunta trama de corrupción y fue suspendido de militancia, Ábalos ha dicho poco. Que recibió una oferta de ayuda "inespecífica" de Cerdán, que no entendía de qué podría tratarse porque el PSOE "no está en condiciones" de ayudarle en nada y que recibió llamadas de "varios excargos públicos", tanto socialistas como del PP, que le aconsejaron que no dejara su escaño. "No dimitas, serás un cadáver civil", fue el consejo que le dieron, según Ábalos. Y, después, ha insistido en que su expulsión fue "arbitraria".

"¿Se considera una persona 'non grata' para su partido?", le ha preguntado la senadora del PNV Estefanía Beltrán. "No. Mire, esto es duro para todos. Yo llevo 43 años militando en este partido. (...) Me da la impresión de no haber hecho daño a nadie", ha respondido Ábalos. Sin embargo, Beltrán le ha repreguntado si cree que en el PSOE querían "librarse" de él. "Librarse de mí no tiene ningún sentido porque soy bastante inocuo". Unos minutos más tarde ha sido el turno del interrogatorio realizado por el senador del PSOE Alfonso Gil que, con tan solo tres preguntas abiertas y críticas al PP, ha despachado el asunto.