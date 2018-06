El sangrante caso de iDental en Gijón: el calvario de Mónica, que arrastra secuelas tras "19 horas de tortura"

El reguero de dramas que deja el cierre de las clínicas de iDental es tremendo. No en vano, el Consejo General de Dentistas, que aglutina a todos los colegios de odontólogos de España, ya ha calificado la situación de "el mayor escándalo sanitario dental del mundo conocido hasta ahora". Calculan en torno a 60.000 o 90.000 afectados en todo el país: de ellos, varios centenares de la clínica que iDental cerró este mismo mes, dando un portazo a sus pacientes, en el humilde barrio gijonés de Tremañes. Allí fue donde una de las daminificadas, Mónica Merino Gálvez, vecina de Gijón de 44 años, sufrió lo que ella misma califica de "una verdadera tortura".

El escándalo ha dejado miles de damnificados en cuanto a lo económico, que se endeudaron para pagar tratamientos que no comenzaron a hacer o que están a medias. Pero tampoco son pocos los que describen situaciones que podrían indicar una mala praxis sanitaria, una vertiente de este escándalo que está pendiente de confirmar, aunque el Consejo de Dentistas tiene fundadas sospechas de que, por ejemplo, en iDental se retiraban piezas dentales sanas de los pacientes para cobrar implantes.

Algo así le pasó a Mónica, según narra ella misma. "Fui al hospital de Jove y me dijeron que si venía de un accidente. No se creían que lo que me pasaba fuese del dentista". Esta vecina de Gijón de 44 años relata las 19 horas de "tortura" que sufrió en la clínica iDental. Fue en diciembre de 2015, pero aún hoy le perduran las secuelas: sufre dolencias que están en estudio y los médicos temen que pueda tener "afectados nervios de la vista y del oído".

"Me tuvieron desde las ocho de la mañana hasta las tres de la madrugada en la clínica, en hospitalización, decían. Con una especie de martillo y cincel me martillaron dientes para quitarlos porque la doctora no era capaz de extraerlos. A casa llegué con la cara hinchada, moratón y todo. Al día siguiente no podía ni abrir la boca y los hematomas se habían extendido alrededor de los ojos. La boca, por dentro, estaba negra", cuenta Mónica. Con pocas horas de sueño, regresó al día siguiente a iDental para contar que se "encontraba mal".

El remedio fue aún peor: le dieron un medicamento al que tenía alergia pese a que "les había entregado un informe con las sustancias que no toleraba mi cuerpo". Tras ingerir lo que le recetaron (metilprednisolona) sufrió una reacción alérgica: respiraba con dificultad. Acabó en el Hospital de Jove. Fue allí donde, nada más verla, pensaron que había sufrido un accidente. Además cuenta que más adelante tuvo que volver a ser hospitalizada al sentir "ruidos en la cabeza". Fue derivada a psiquiatría. Ahora está en estudio por diferentes médicos ante las secuelas que mantiene: están comprobando si tiene algún nervio tocado. Y toma un tratamienso psicológico.

Mónica asegura que fue la primera persona intervenida en la clínica que iDental abrió en un polígono de Tremañes. Ella "junto a una mujer de etnia gitana, que pegaba unos gritos tremendos desde su quirófano". Llegó a ellos de la misma forma que la inmensa mayoría de afectados: atraída por su publicidad de precios subvencionados. Eran "dentistas con corazón".

"Acudí porque oí por la radio que alguien había donado un millón de euros para dar facilidades y subvencionar tratamientos a gente con pocos recursos. Y yo era una de ellas. Vine y me hicieron un presupuesto. Pese a que otros dentistas me habían dicho que no tenía hueso para implantes, me convencieron de que sí", narra. Le hicieron un presupuesto con una supuesta rebaja del 88,97%: "Lo que costaba 14.050 me quedaba en 1.550 euros".

Finalmente le quitaron "todos los dientes sanos que tenía" para ponerle implantes, algo que no era necesario según dentistas que le vieron antes.



