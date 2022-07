Ivonne Reyes está en Gijón, pero no de vacaciones. La popular actriz, modelo y presentadora se encuentra en la ciudad junto a su hijo, Alejandro Reyes, por razones laborales. La venezolana, nacionalizada española en 1999, se ha desplazado a Asturias con motivo del lanzamiento de una colaboración con Virginia Abzueta, diseñadora y emprendedora con la que mantiene una relación de amistad y con la que también ha trabajado en el pasado.

La estrella televisiva dejaba ayer un halo de misterio alrededor de este proyecto de moda, que despierta su ilusión y del que evitó revelar detalles. "No puedo desvelar todo", dijo sonriente antes de añadir que la sesión fotográfica tendrá lugar hoy. "Vestir es mucho más que cubrir el cuerpo", reza la campaña, una colaboración que Ivonne Reyes deseaba desde hace tiempo que saliera a la luz y que tiene como pilares "la creatividad y el trabajo en equipo". "Me encanta fusionar ideas juntas, crear patrones con lo que me gusta y con ese sello de Virginia inconfundible. Son diseños que reflejan mi personalidad, pero que también ofrecen practicidad, piezas atemporales que no pueden faltar en tu armario", destacó Ivonne Reyes en Twitter en referencia a este proyecto textil, que tendrá en Gijón su centro de operaciones, con la sesión de fotos que marcará el inicio de la campaña.

La estrella venezolana, que llegó ayer a la ciudad a mediodía, admitió "estar disfrutando". Reyes descansaba a media mañana del viaje junto a su hijo en una cafetería de Fomento. Aún no le había dado tiempo a visitar nada de la ciudad. Sin embargo, aclaró que no es la primera vez que pisa Gijón. "He estado muchas veces", confesó Reyes. "Aun así, tampoco puedo decir que conozca mucho la ciudad porque llegar e irte no es lo mejor para eso", aseguró. Pese a tener que desplazarse a Gijón, lejos de su residencia habitual, la venezolana aclaraba que no está de vacaciones. "Realmente, casi nunca tengo", comentó.

Ni Ivonne ni su hijo Alejandro, modelo que se hizo famoso entre otros motivos por participar en un reality, se mostraron especialmente sorprendidos por las altas temperaturas de ayer en Asturias y que vienen siendo habituales en los últimos días. "No hace calor", declaró ella, con sarcasmo, en comparación con otros lugares. Alejandro, a su lado, asentía. Aun así, madre e hijo reconocen que están felices con un tiempo como el del norte de España. "Para la gente de Asturias, imagino que lo de estos días es un calor horrible", observó. "Pero nada que ver con Madrid. Hace un par de días, se llegó a 38 grados", apostilló la venezolana.

Pese al poco tiempo que pasará en Gijón, la artista asegura que va a tratar de aprovechar "al máximo" su estancia. "Este viaje significa el inicio de una colaboración con una amiga como es Virginia Abzueta", explicó.

Y aunque no sabe cuándo va a regresar a la ciudad, es probable que lo haga pronto. Por el momento, hoy tendrá una jornada muy ajetreada con la sesión de fotos. El inicio de una campaña a nivel nacional con orígenes en Gijón, de la mano de una artista que nunca pasa de moda.