"Floro es una magnífica persona y un gran candidato", defiende Ana González

"Floro es una magnífica persona, siento un aprecio muy especial por él y creo que ha hecho una gran labor con Proyecto Hombre". Con estas palabras valoraba ayer por la tarde la alcaldesa de Gijón, Ana González, el paso adelante que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, dio el pasado domingo Luis Manuel Flórez, "Floro", para presentarse a las primarias del PSOE y, si no se postula nadie más, lograr el objetivo de retener la Alcaldía de Gijón. "Es un gran candidato", ensalzó la regidora durante un acto institucional en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos.

La decisión de Flórez de concurrir al proceso interno que permitirá proclamar al candidato socialista para las elecciones municipales de mayo del próximo año –tras la abultada movilización de la militancia de la agrupación local para evitar que Ana González repitiese como cabeza de lista– ha estado sustentado por distintas voces de los afiliados de la agrupación de Gijón. Una persona sin carné de militante con el que la ejecutiva local pretende unir el mayor número de apoyos posibles al no estar alineado a ninguna de las distintas sensibilidades de la Casa del Pueblo. Un candidato, no obstante, que ha sido acogido con cierta frialdad por la Federación Socialista Asturiana (FSA). De hecho, más que un candidato de consenso le ven como "el candidato de Monchu García", el secretario general de los socialistas gijoneses.

Por su parte, tampoco Ana González dio importancia a que Floro no sea militante. "Es cierto que a quienes militamos en un partido nos gusta que los candidatos sean del partido. Gijón es la mayor agrupación de Asturias, pero es un buen candidato", reconoció.

Falta por saber si Luis Manuel Flórez será el único que se presente o no a las primarias. El plazo termina al mediodía de hoy, pero la Alcaldesa se mostró ayer ajena a cualquier situación que se produzca. "No sé si al final va a ser él o si habrá primarias, porque este proceso se hizo para que hubiera primarias y no sé cómo culminará. No tengo ni idea de si se presentará alguien más, porque no he querido entrar más allá de lo que me incumbe. No estoy inmersa en este proceso porque no es la tarea para la que fui elegida alcaldesa", valoró Ana González durante el acto en la Facultad Jovellanos.

La regidora, que renunció la semana pasada a concurrir a las primarias, y se comprometió a concluir el mandato, destacó que conoce la labor de Floro en Proyecto Hombre "desde hace muchos años" y, a raíz de su cargo, "también personalmente". "Solo puedo decir buenas palabras sobre él", indicó la alcaldesa. Además, y dado que el precandidato nació en Tuilla (Langreo), aprovechó para reivindicar que nadie es responsable del lugar en el que nace, toda vez que ella fue criticada duramente por ser natural de Oviedo. "Espero que no le influya ni positiva ni negativamente ser de fuera. Creo que ahora no vive en Gijón, pero imagino que volverá. Hay que valorar otras cosas en las personas. Si valoráramos eso en la población de Gijón igual nos quedábamos sin el 60 por ciento. Tenemos que empezar a ser conscientes de que hay algo de lo que nadie es responsable, dónde nace", reflexionó Ana González, igual que hizo en su comparecencia para anunciar que no seguiría.