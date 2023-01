La Alcaldesa da Obras Públicas a Salomé Díaz Toral y la presidencia de Emulsa a Carmen Saras

La imperiosa remodelación del gobierno local está ya en marcha para cubrir las tres áreas que deja el socialista Olmo Ron en su salto a la política regional. Salomé Díaz Toral asumirá la concejalía de Obras Públicas, manteniendo además las competencias de Memoria Democrática, y Carmen Saras, que seguirá al frente de Cooperación al Desarrollo, será quien asuma la presidencia de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa). El nuevo organigrama deja todavía pendiente la presidencia de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), una cuestión que la alcaldesa, Ana González, quiere dejar finiquitada este mismo lunes. Estas medidas dejan, a su vez, las áreas de Salud Animal, Participación Ciudadana, Mercados y Consumo sin un titular, por lo que se espera que algunas de estas materias sean las que acabe asumiendo María Caunedo, la nueva edil socialista que llegará al Ayuntamiento para reemplazar a Olmo Ron.

Esta nueva reestructuración del gobierno local –la segunda del mandato, tras la marcha de Alberto Ferrao en abril de 2021– está motivada en la salida del todavía edil de Obras Públicas, que sustituirá a Begoña Serrano al frente de la dirección general de Emigración y Memoria Histórica del Principado. La decisión de Olmo Ron motivó que la Alcaldesa comenzase a pensar en un reemplazo hasta el final de etapa. Desde la Casa del Pueblo de la calle La Argandona, el secretario general, Monchu García, le propuso, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, nombrar a José Ramón Tuero, pero la regidora lo declinó de inmediato. ¿Los motivos? Que su rival en las primarias socialistas de 2019 era el único del equipo con experiencia para seguir gestionando sus áreas, las de Deportes y Zona Rural. A juicio de Ana González la dirección del Patronato Deportivo Municipal resulta compleja de llevar a cabo y, además, Tuero fue en su día alcalde de la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas.

El siguiente paso de la Alcaldesa la semana pasada fue contactar con la titular de Urbanismo, Loli Patón, dadas las relaciones con la concejalía de Obras Públicas. Pero Patón alegó una excesiva carga de trabajo sobre la mesa –además gestiona el área de Distritos, en plena polémica con la federación de asociaciones de vecinos– para rechazar la propuesta de Ana González, tal y como reconoció la propia concejala en una entrevista publicada ayer domingo en este periódico. Fue durante el fin de semana cuando la regidora, que todavía no se ha pronunciado públicamente tras la salida de Olmo Ron, comenzó a dar pasos para materializar el esquema que había planteado durante los últimos días. Así, le propuso a Salomé Díaz Toral que asumiera Obras Públicas y ésta aceptó el reto. El nuevo cargo de la concejala socialista, funcionaria de la Administración General del Estado (antes de tomar posesión estaba en la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social), lo compatibilizará con el área de Memoria Democrática. En cambio, dejará libres sus responsabilidades de Participación Ciudadana, Mercados y Consumo.

Empresa de Aguas

El otro cambio importante es la presidencia de Emulsa, una empresa municipal marcada por la polémica en los últimos meses desde el caso de acoso sexual protagonizado presuntamente por un capataz –algo que motivó hasta el cese del gerente, Alfonso Baragaño– y la precaria situación económica, debido a que el rechazo a las ordenanzas fiscales impidió al gobierno local subir las tarifas. Carmen Saras, secretaria ejecutiva de Movimientos Sociales en la Federación Socialista Asturiana (FSA) y única edil socialista no liberada del gobierno local, dio ayer el "ok" a la propuesta de la Alcaldesa para hacerse cargo de la presidencia de Emulsa. Saras, licenciada en Biología y docente en el IES Número 1, mantendrá entre sus competencias Cooperación al_Desarrollo, pero deja Salud Animal.

En total, con estos movimientos, quedan libres las áreas de Participación Ciudadana, Mercados, Consumo y Salud Animal. Pero hay que recordar que la salida de Olmo Ron del Ayuntamiento lleva aparejada la entrada de María Caunedo, como nueva edil de la corporación. Ella es técnico superior de Información y Comercialización y trabaja como guía turístico de equipamientos culturales. Está a la espera de asumir el cargo y sus responsabilidades. La otra incógnita por despejar ahora es encontrar a quien presida la Empresa Municipal de Aguas (EMA). La Alcaldesa intentará cerrar hoy lunes ese nombramiento para dar por finiquitada la reestructuración obligada de su gobierno.

Dos ediles afines a Ana González que ganan peso al final de mandato

La reestructuración del gobierno local ha puesto la mirada en dos concejalas que, por sus áreas, han estado durante todo el mandato en un segundo plano. Salomé Díaz Toral asumió en 2019 las concejalías de Participación Ciudadana, Mercados y Consumo, pero no fue hasta 2021, con la salida de Alberto Ferrao del gobierno, que comenzó a ser la titular de Memoria Democrática. Por su parte, Carmen Saras, la única edil socialista no liberada, lleva desde que el PSOE recuperó la Alcaldía con las competencias de Cooperación al Desarrollo y Salud Animal. Ahora adquiere la responsabilidad de presidir Emulsa, una empresa en horas bajas por su precaria situación económica. Ambas socialistas forman parte del grupo de los siete concejales (junto a José Luis Fernández, Loli Patón, Manuel Ángel Vallina, Olmo Ron y Santos Tejón) que arroparon a Ana González cuando se empezó a recoger firmas para evitar que repitiese como candidatas. Las también estuvieron presentes cuando la Alcaldesa anunció que no iría a las primarias.