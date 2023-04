Este próximo jueves habrá Pleno del Ayuntamiento de Gijón para votar la aprobación del Plan de Movilidad, promovido por el gobierno local. Una medida que ha sido debatida y discutida durante el mandato, que aprobó primero el Consejo Sectorial de Movilidad y que ha recibido también el respaldo del gobierno regional. No obstante el documento ha causado una división en el PSOE, entre el equipo de gobierno local de la alcaldesa y la dirección local del partido, ya que ésta última solicitó que se paralizase la aprobación, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Ana González, alcaldesa de Gijón, respondió a si tiene miedo que algún concejal del PSOE, del sector más afín a la Casa del Pueblo, vote en contra del documento. “No temo nada, no soy una persona temerosa, tener miedo es muy paralizante”, ha recalcado justo antes de la inauguración del II Foro de Innovación y Desigualdad.

“Espero la responsabilidad de las personas, como a lo largo de todo el mandato”, ha insistido la regidora, que también ha enfatizado en que este tema “lo llevábamos en el programa electoral”, y ha defendido además el respaldo que ha tenido durante todo el proceso hasta llegar ahora a su aprobación: “Debemos ser consecuentes con los procedimientos de trabajo, que han valido para algunas concejalías y áreas, y me imagino que también valdrán para esto, no veo diferencia respecto a otros planes que hemos aprobado en este mandato”.

Otro de los temas que ha abordado la alcaldesa de la ciudad ha sido la movilización vecinal del pasado domingo en contra de la implantación de la planta de pirólisis en El Musel. Ana González defendió que si se lleva a cabo es porque no supone un problema medioambiental: “Esa inversión viene de la oficina de captaciones del Principado, de la Consejería de Industria, y lo que tengo claro es que si realmente es una empresa que no cumpliera con las medidas medioambientales, no se pondría en Gijón”. La alcaldesa también ha añadido que “el control medioambiental de la ciudad es mayor” y ha subrayado que han insistido todo el mandato en mejorar esa parcela: “Hay cosas que hace años se podían hacer y hoy afortunadamente no se puede, por eso estamos hasta planteando no fumar en la playa”.

Ana González también se ha referido a las oposiciones de Emulsa, en las que participaron el pasado domingo más de 2.500 aspirantes para optar a 146 plazas de peón. La alcaldesa mostró su desencanto con la forma en la que se llevó a cabo el proceso, con grupos separados de hombres por un lado y mujeres por otro para hacer el examen. “Si hubiera sido la presidente del tribunal nunca hubiera sido así. Hay un mecanismo establecido, de sentido común, que es eso de la “A” a la “G” y de la “H” hasta la última letra del abecedario que funciona fantásticamente. Entiendo que hay que hacer algún tipo de división, pero con toda sinceridad, me ha parecido totalmente absurdo”, ha relatado la alcaldesa, que reconoce que ha trasladado su malestar. “He preguntado el por qué lo han hecho así y he manifestado que no lo hubiera hecho así, pero los tribunales son independientes y tienen potestad para hacerlo. Realmente no se comete ninguna ilegalidad, por lo tanto aparte de la irracionalidad, o de si querían hacer algún tipo de gesto raro, es incomprensible que haya sido así”.

Estas declaraciones han tenido lugar en la previa de la inauguración del II Foro de Innovación y Desigualdad, donde Ana González ha participado junto a Cristina Garmendia, actual presidenta de COTEC -organizadora del foro- y Borja Sánchez, consejero de Ciencia e Innovación del Principado.