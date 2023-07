"En Gijón, el público ha desarrollado amor hacia el Festival Aéreo"

El Festival Internacional Aéreo de Gijón vivirá su 27.ª edición 27 el próximo domingo a las 12.00 horas en la bahía de San Lorenzo. Su director técnico, Pablo González Fernández (Orense, 1967), se congratula de que, por vez primera, estén presentes unidades del Ejército del Aire, de Tierra y de la Armada.

–¿Qué espera de la cita del domingo?

–Teníamos el festival dispuesto para este pasado fin de semana y tuvimos que cambiar de fecha de repente por las elecciones. No se podía celebrar por motivos de seguridad, hubiésemos molestado a los votantes. Se estudió con el Ayuntamiento el cambio de fecha y hubo que tratar los permisos, solicitudes, la burocracia, la reserva del espacio aéreo...

–¿El apoyo municipal fue clave para sustentar el evento?

–Sí, hemos trabajado codo a codo con el Ayuntamiento y con Divertia. Aunque hayamos perdido diez aeronaves, el programa es sensacional. Adaptamos los parámetros a la nueva fecha. Trabajamos a contrarreloj ante el imprevisto, salvando la incidencia en tiempo récord. Se mantiene el 90 % de la parrilla prevista.

–La jornada reunirá por primera vez a unidades del Ejército del Aire y de Tierra y a la Armada. ¿Cómo lo han logrado?

–Siempre hemos perseguido ese objetivo y no es sencillo lograr esas sinergias porque pueden estar en servicios y misiones. De la Armada, estará el "B212", helicóptero icónico que ha participado en películas. También estará el caza "Eurofighter", uno de los aviones más modernos, una joya. Del Ejército del Aire, estarán la Patrulla Papea de paracaidismo, que ha ganado muchos trofeos y medallas, la Patrulla de Honores, la Patrulla Águila... Habrá una presencia novedosa y cinematográfica. Además, es el 50.º aniversario del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, a la que acogemos maravillosamente.

–También destaca la presencia de varios pilotos referentes en las acrobacias.

–Es un trío de pilotos representativos de un nivel de experiencia máximo en acrobacias. Jorge Macías ha sido campeón en España y Europa e irá en un avión que lleva biocombustible, con un sistema de cero emisión de carbono. Puede ser un camino interesante para el desarrollo ecológico y la sostenibilidad. Ramón Alonso, campeón del mundo, dejó de volar en festivales y le hemos convencido. Y Juan Velarde, piloto de Red Bull, también tiene un altísimo nivel acrobático.

–¿Cómo se sube el listón de edición en edición?

–No es cuestión de subir el listón porque entran muchos factores de dificultad. Hay una gran carga de trabajo para aeropuertos, aeródromos, servicios... Iremos innovando, pero no es fácil. Siempre intentamos traer cosas únicas y combinarlas de la mejor forma para que toda la aeronáutica esté bien representada.

–¿Qué cifras de asistencia manejan?

–Suelen mantenerse regulares. Ya el primer año hubo más de 150.000 personas. Viene muchísima gente de muchos sitios de España. Por ejemplo, me encontré ayer (por anteayer) en el hotel con una familia de Burgos, apenada porque se tenían que marchar.

–¿Confían en una respuesta similar?

–En Gijón, hay un amor del público hacia la cita aeronáutica anual. Me quedó grabado cuando hace años casi se cancela por la mala meteorología. La gente esperó durante tres horas, estaban todos en el Muro y cuando el "speaker" anunció el comienzo hubo una ovación que no se me olvida. Para la gente, es una cita impensable de perder en el verano y cada vez son más conocedores de lo aeronáutico que rodea al festival. Esto se traduce en que hablan con un nivel técnico que impresiona. A toda la ciudadanía nos encanta ver lo bien preparadas que están las tripulaciones.

–El sábado por la noche, además, la expectación se adelanta con el espectáculo "Sunset Airshow" con "Aerosparx".

–Es una formación británica única, recién llegada de Dubai. Son pilotos expertos, muy solicitados y es un orgullo que nos elijan. Estos meses hay cerca de 300 festivales aéreos en todo el mundo y Gijón es un lugar apartado dentro del circuito europeo. No tenemos los mismos presupuestos.

–En el otro lado de la balanza, hay quienes afean que el festival tiene un tinte bélico.

–Respeto todas las opiniones, aunque esa no la comparto porque la veo sesgada e interesada. Esta cita es un vehículo para rendir reconocimiento a todas las instituciones y cuerpos de seguridad por el nivel y formación en aeronáutica, que es en beneficio de la sociedad. Y a nuestra sociedad le interesa estar lo mejor preparados que sea posible. Puedo entender que no guste, pero de ahí a darle tintes militaristas... El festival trata de la capacidad del ingenio humano para desarrollar aparatos que vuelen en diferentes latitudes y con distintos cometidos.

–El ruido es otra queja habitual de parte de la ciudadanía.

–Es cierto que hay un ruido que supera los decibelios normales. Por ejemplo, para proteger a los niños pequeños es recomendable que se pongan unos cascos. Pero es un espectáculo de corta duración.