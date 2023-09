La Escuelona tendrá un entorno peatonal para dar forma a una gran plaza en El Llano

"Queremos que sea la gran plaza central de El Llano. No solo la zona de parque que ahora hay". Así definía ayer el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, el "ambicioso plan" que para el barrio tiene en mente el gobierno del tripartito en base a desarrollar una plataforma única entre la avenida Schulz y la calle Sáhara de 4.800 metros cuadrados que genere un espacio de prioridad peatonal con zonas estanciales, de sombra y de uso hostelero. Un espacio que se conforma como ampliación del actual parque de La Serena y entorno escolar seguro tanto para La Escuelona como para la escuela infantil La Serena.

La actuación central es sobre la calle Eleuterio Quintanilla y supone unir el acceso a La Escuelona con la ampliación del parque de La Serena –que quedará como está– y las calles Saavedra y Adolfo Vega. La vecina calle Custodia también se verá afectada por el rediseño del área. ¿El problema? El medio centenar de plazas de aparcamiento que se pierden en ese entorno. ¿La solución? Conseguir otras tantas en el tramo de Eleuterio Quintanilla entre Schulz y Severo Ochoa cambiando el aparcamiento en cordón por uno en batería.

"En materia de aparcamiento es una actuación neutra porque se compensan las plazas eliminadas con otras. No es exactamente en el mismo sitio pero se trata de que la zona no pierda plazas", explicaba por su parte el edil de Movilidad y Tráfico, Pelayo Barcia. El edil destacó que la operación no impide que el tráfico pueda seguir dando la vuelta a la plaza y lo reivindicó como un verdadero ejemplo de actuación que genera un entorno seguro para los escolares. "No como los pivotes que ahora hay delante de los colegios, que se pusieron en pandemia como elemento de distanciamiento social y luego se blanquearon como acción de seguridad vial", indicó el edil de Tráfico en un tirón de orejas al anterior gobierno de izquierda.

La Escuelona era uno de los siete colegios sobre los que el Plan de Movilidad había definido el desarrollo de un entorno escolar seguro. Algo que ayer mismo recordaba el edil de IU, Javier Suárez Llana, al festejar que "el nuevo gobierno siga adelante con el proyecto" y exigir que se complemente con los previstos caminos escolares seguros y el carril bici de Eleuterio Quintanilla.

Villoria y Barcia presentaron esta iniciativa en el marco de la Semana Europa de la Movilidad, que ayer tenía su jornada central con el Día sin Coche que dejó fuera de Claudio Alvargonzález y parte de Rodríguez San Pedro la circulación rodada. Los mismos ediles fueron los encargados, en el mismo contexto, de presenta hace unos días la idea de desarrollar un carril bici segregado en Fomento compensado la pérdida de aparcamientos con nuevas plazas, alrededor de un centenar, junto al Museo del Ferrocarril.

La propuesta de El Llano está ahora mismo en fase de anteproyecto. Antes de entrar en los detalles el gobierno tiene prevista una ronda de contactos con los agentes sociales implicados, empezando por los colectivos vecinales pero sin olvidarse de hosteleros, Cocemfe y las comunidades educativas del entorno. A falta de esa definición, la plataforma compromete un millón de euros del presupuesto de 2024. Si todo sale según lo previsto podría empezarse su ejecución en el otoño del año que viene. A partir de entonces, nueve meses de obra.