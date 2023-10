La federación vecinal urbana aplaude la salida y la rural pide que "no dañe la gobernabilidad"

Para el sector cultural la presencia de Vox en el gobierno es un "error que debería haberse evitado". A su parecer su planteamiento sobre el FICX tan solo ha sido el "detonante". "La salida de la extrema derecha del gobierno es positivo. No han aportado nada, solo ruido. Su voz ha representado el retroceso de derechos y libertades, con planteamientos de carácter reaccionario", afea Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, quien considera que lo sucedido demuestra que "fue un error la entrada de Vox en el gobierno". Según su punto de vista, el planteamiento para el FICX era "preocupante". "Es la joya de la corona. No puede ser un videoclub de la extrema derecha".

Su lectura es similar a la Arlé Corte, presidenta de la Sociedad Cultural Gesto: "Era un compromiso sin demasiado futuro. Lo veo positivo como persona que defiende la libertad a nivel cultural". No comparte la postura en torno al FICX de Álvarez Rouco, como tampoco en torno al asturiano en los espectáculos. "Nos ha preocupado que Vox tomara las riendas de lo cultural. Gijón tiene personalidad muy marcada desde hace años. Era mandar al traste una trayectoria que tenía su cierto prestigio", sentencia. Luis María Pascual Pino, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, lo sucedido es la "crónica de una muerte anunciada" en la que el Festival fue "el detonante". "Sus ideas para el FICX no tienen un pase. Tiene una trayectoria larga y seria", piensa. Eso sí, se muestra "a la expectativa" de quién tomará las riendas de Festejos. "Confiamos en que sean más razonables que Vox, cuya salida veo positiva".

Por su parte, Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, reitera que formar gobierno con Vox fue "un error". "La propia Alcaldesa dijo que no gobernaría con su apoyo y las consecuencias están ahí", recuerda el líder vecinal, quien reconoce que "rectificar es de sabias". "No tienen cabida en el Gijón de la libertad que queremos", zanja. "Esperamos que la salida de Vox del gobierno no influya en la gobernabilidad de Gijón a la hora de conseguir mayorías y acuerdos", añade Miguel Llanos, presidente de "Les Caseríes", poniendo como ejemplo la limpieza de caminos o la instalación de las cámaras de vigilancia como cuestiones pendientes.