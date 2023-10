Día II de la fractura: Moriyón descarta negociar con Vox los presupuestos y lo excluye de Gijón al Norte

La alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, señaló este mediodía que contará con todos los grupos políticos de la corporación gijonesa para negociar los presupuestos municipales de 2024, salvo con Vox. La ruptura con el partido de ultraderecha va así más allá de su expulsión del gobierno local decretada ayer por Moriyón después de que la portavoz municipal de Vox y hasta ayer edil de Festejos anunciara cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón incorporando un premio vinculado a los valores de Vox y sin garantizar la continuidad de premios y secciones vinculados al colectivo LGTBI, el uso del asturiano o el movimiento de mujeres. Unos cambios que Vox no trató previamente con la Alcaldesa y que hoy ésta calificó de «emboscada».

La Alcaldesa se refirió a la crisis del gobierno tras una recepción en el Ayuntamiento a las jugadores del Voleivol La Calzada. La regidora, que ahora comanda un gobierno en minoría con los trece ediles que suman Foro Asturias y PP, considera que la aprobación de los próximos presupuestos municipales no se le ponen cuesta arriba ni tendrán dificultades para lograrlo, recordando que sacó adelante presupuestos en sus dos anteriores mandatos como Alcaldesa, con nueve concejales en 2011 y ocho en 2015 «y salimos tan adelante, pero tan salir adelante que se logró hasta un nuevo PGO después de dos anulaciones. Yo sé que eso requiere un mayor esfuerzo, pero es para lo que nos pusieron los gijoneses aquí, para dialogar, para consensuar y para buscar soluciones», reconociendo no obstante que «sé que serán complejas» pero añadiendo que son cosas «difíciles pero posibles».

A la regidora no le cabe duda de que, pese a que el gobierno local ha quedado en minoría en el pleno tras la expulsión de Vox, el próximo año «Gijón tendrá presupuesto, no tengo ninguna dura», buscando los acuerdos necesarios para ello. No con Vox. La negociación presupuestaria se abrirá así a los tres grupos de la oposición de izquierdas, PSOE, IU y Podemos, aunque no los citó expresamente. Lo que sí señaló es que los presupuestos no está dispuesta a negociarlos con Vox: «eso se sale de la pantalla; no, no, no. Pero no porque en la pantalla no cabe», resaltó, añadiendo que el acuerdo tendrá que alcanzarse con otros grupos de la corporación.

Ante la pregunta de si la ruptura con Vox es definitiva, respondió: «definitoria, que diría Jesús Gil. Estamos en el momento en el que estamos, es un momento muy serio. Ayer aquí se provocó ayer aquí una emboscada a las once de la mañana que la Alcaldesa no sabía por qué acontecía y que venía de Madrid, que es lo peor; es muy grave que una marca política te diga desde Madrid lo que tienes que hacer con el Festival de Cine de tu ciudad».

Además de no negociar los presupuestos con Vox, Moriyón también señaló que no habrá un puesto para un representante de ese partido político en el Consejo de Administración de Gijón al Norte, tal como estaba previsto cuando formaba parte del gobierno local, con la previsión de que la portavoz municipal del PP y diputada autonómica, Sara Álvarez Rouco, pasara a formar parte del mismo: «que se olvide», fue lo que hoy dijo al respecto Moriyón justificándolo en la «deslealtad» de Vox mientras formó parte del ejecutivo municipal, a lo que se añade que tampoco podría debido a que sería incompatible por su condición de diputada autonómica.

Respecto a quién va a ocupar ahora ese puesto que «yo no tengo prisa en nada, las cosas pasaron ayer. Los cirujanos distinguimos muy bien la urgencia de lo programado. Ayer había una urgencia» ante el cariz que estaban tomando las cosas por los cambios anunciados unilateralmente por Vox en el Festival de Cine, lo que necesitaba señaló la Alcaldesa, «cirugía urgente». Lo que tendrá ahora que venir por delante lo habrá que «pensar y hablar con nuestros socios de gobierno», señaló en referencia al PP. Además, Moriyón quiso agradecer a la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, el haber tenido «en todo momento su apoyo», al igual que del resto de los concejales del PP.

Tras la destitución de sus cargos de los concejales de Vox, las competencias de Festejos han pasado de nuevo a manos de la Alcaldesa, sin desvelar en quién van a recaer esas competencias, limitándose a señalar al respecto que «está todo controlado».

Moriyón señaló que no ha hablado con la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, tras su decisión de echarla del gobierno. Indicó, además que «estoy muy tranquila y creo las trece personas que ahora conformamos el equipo de gobierno, lo estamos también. Esta mañana hemos aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales y la vida continúa y no puede parar». La aprobación de las ordenanzas fiscales es la antesala de la negociación presupuestaria, dado que de ellas dependerán en buena medida los recursos económicos con los que contará el Ayuntamiento el próximo año. «No se nos pone nada por delante», agregó la Alcaldesa apuntando la «capacidad de diálogo y consenso» de Foro y el PP y que los grupos que permanecen en el gobierno local «somos una piña, la vida continúa, esto no se va a paralizar y garantizo la estabilidad de este equipo de gobierno».

La Alcaldesa también cargó las tintas con el hecho en el que justifica la ruptura con Vox: «la Alcaldesa se encontró ayer con una emboscada a las once de la mañana», encontrándose a esa hora «que está en boca de toda España el Festival de Cine. ¿Pero qué hizo en 60 años de antigüedad el Festival de Cine de Gijón para estar enfollonado de repente? ¿Pero qué es eso, eso es una broma o qué es? Como no era una broma, pues tomé la decisión que había que tomar».

Carmen Moriyón recordó que del Festival de Cine de Gijón no se habló ni en precampaña ni durante la campaña electoral ni se abordó el tema en los acuerdos de gobierno por nadie de Foro, PP o Vox. En ese sentido, la regidora apuntó que, como cualquier evento, el Festival de Cine es susceptible de mejora o adaptación a los tiempos actuales, «¿pero qué es eso de poner en entredicho, de sembrar incertidumbres, de crear premios conforme a los valores de un partido político en el Festival de Cine de Gijón, que es patrimonio de todos los gijoneses?», agregando que se trata de un festival que respalda ampliamente la ciudadanía «y el que quiere va y el que no quiere no va, pero eso no lo ensucia nadie en nombre de ninguna sigla de ningún partido político y todo tiene un límite».

La Alcaldesa también reprochó a Sara Álvarez Rouco el haber tenido bloqueado desde el 29 de agosto el Consejo de Administración de Divertia, por ser la única que no había ido a firmar al notario «y me entero un mes después de que los servicios jurídicos de la Junta General del Principado le han informado de que es incompatible su cargo de diputada con ese puesto y no lo dice a nadie, no nos enteramos nadie hasta que llega la alerta a la Secretaría de este Ayuntamiento. ¿Pero qué lealtad es esa? ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué se hace eso, cuando uno sabe que eso es incompatible y a sabiendas de eso está bloqueando un consejo por el que tiene que pasar ya la programación de los próximos meses. Yo estas cosas raras no sé a qué se deben ni las entiendo, porque no les encuentro explicación», precedentes a los que se sumó ayer la «emboscada» a una marca de Gijón como es el Festival de Cine, sobrepasando ya el límite.

Además, respecto a los acuerdos con Vox para la formación de gobierno, señaló que lo que se había pactado era «revisar, que no derogar, la ordenanza de igualdad», señalando que si no se hizo fue porque Vox no presentó alegaciones y si las hubiera presentado «yo las hubiera tenido que estudiar y hubiéramos llegado seguramente a un acuerdo. Si se le pasó el plazo de las alegaciones, ¿tenemos la culpa de eso también?», puso como ejemplo «entre otras muchas cosas que ya no tienen trascendencia, porque pasé la pantalla».