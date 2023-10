La Alcaldesa asume por ahora las competencias de Festejos y Divertia

Tras la tormenta, ahora toca reestructurar el tablero de competencias municipales. Por ahora, será la Alcaldesa, Carmen Moriyón, quien asuma temporalmente la concejalía de Festejos y la presidencia de Divertia, los dos puestos que han quedado descabezados tras su decisión de expulsar a los dos miembros de Vox del gobierno local, Sara Álvarez Rouco y Oliver Suárez.

Por ahora, no hay nada decidido. En principio, debería ser un miembro de Foro quien se ocupe de dos cargos que, en su día, antes del pacto "in extremis" con Vox para materializar la investidura, estaban destinados a Jorge González–Palacios, actual concejal de Relaciones Institucionales. De hecho, el ahora forista ejerció como gerente de Divertia entre noviembre de 2015 y julio de 2019. Sin embargo, esa idea inicial se vio truncada por las concesiones que Foro tuvo que dar a Vox, enrocados en no facilitar la Alcaldía a Moriyón salvo que entrasen en el gobierno local. Lo consiguieron, pero su expulsión lo ha reducido a tan solo tres meses.

De esta manera, la Alcaldesa asume temporalmente estas competencias, además de las de las direcciones Igualdad y Estrategia y Proyectos de Ciudad. Precisamente, tanto Festejos como Divertia encaran unas semanas claves por la celebración del FICX, la confección de la programación de Navidad y Carnaval y le proyecto piloto para devolver la actividad cultural a la plaza de toros.