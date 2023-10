"Vox nunca debió entrar en el Ayuntamiento", afirma el presidente del Principado

Continúan las reacciones a la decisión de la alcaldesa, Carmen Moriyón, de romper con Vox. La más sonora ayer fue la del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, quien indicó que la formación de Santiago Abascal "nunca" debió entrar en el Ayuntamiento. "Cuanto más lejos de los gobiernos, mejor", insistió el jefe del Ejecutivo regional. En cuanto a la postura de su partido ante el nuevo tablero político, Barbón señaló que es el grupo municipal a quien le corresponde "fijar posición" y no al Gobierno autonómico. Una lectura similar a la que hace su compañera de partido, Adriana Lastra, quien cree que es a Moriyón a quien le toca ahora mover ficha. La vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE y diputada por Asturias señaló que lo que ha hecho la Moriyón es "un fraude" porque pactó "a sabiendas" de los postulados políticos de Vox con el único objetivo de conseguir ser alcaldesa.

Lastra aseguró que la Alcaldesa lanzó una "sarta de mentiras" en su comparecencia para explicar la expulsión de Vox: "Solo tiene un nombre y es un fraude". "Lo hizo sabiendo que se libraría de ellos en cuanto tuviera la más mínima oportunidad, y eso fue lo que sucedió", insistió la dirigente socialista, que no se cree que Moriyón se haya enterado "de golpe y porrazo" de qué significa Vox, formación a la que calificó de "extremista, machista y racista". Tras lo sucedido en el Ayuntamiento, Lastra instó al PP a romper todos los pactos con Vox que mantiene en las autonomías y los municipios asturianos a pesar de la situación de "interinidad" a nivel regional. "No se puede ser culpable y víctima a la vez, eso no es creíble", criticó ayer, por su parte, el secretario local del PSOE, Monchu García.

¿Y qué opinan desde los partidos implicados? Carolina López, portavoz del Grupo Parlamentario Vox Asturias, respondió a Barbón que "debería respetar la democracia y la decisión de los gijoneses, que han querido un cambio de gobierno después de la nefasta gestión del partido socialista". "Carmen Moriyón ha decidido imponer las políticas socialistas incrementando los impuestos a los gijoneses, contrario a lo pactado", afeó. Por su parte, el secretario general y diputado de Foro, Adrián Pumares, pidió al PP que "no vea" en la formación forista "el enemigo a batir", sino que se centre en hacer oposición en la Junta, en respuesta al diputado autonómico del PP, José Agustín Cuervas-Mons, quien recriminó a los foristas no ser leales en la Junta.